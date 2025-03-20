快訊

南港LaLaport今天開幕！ 哈利波特入店搶先預約 樓層規劃、人氣品牌、開幕美食優惠一次看

港澳台居民來往大陸 即日起提供簽發臨時台胞證、「雙證關聯」核驗服務

社群禁令／兒少性剝削案3年飆2倍 演算法有如精準餵毒

聽新聞
0:00 / 0:00

今年維持預期有「兩次降息」！鮑爾：通膨上升部分歸因於近期實施的關稅措施

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
聯準會主席鮑爾表示關稅對通膨的影響可能是「一時的」，令投資人大感放心。美聯社
聯準會主席鮑爾表示關稅對通膨的影響可能是「一時的」，令投資人大感放心。美聯社

聯準會決定「利率維持不變」

早安！這陣子行程比較滿，比較少更新，剛好最近利率也沒有太大變動。但昨天有重要消息，那就是美國聯準會宣布會議決策。

3月19日，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）召開會議，決定將聯邦基金利率維持在4.25%至4.50%的目標區間不變。也跟去年底一樣，委員會預期今年內可能進行兩次降息。將2025年的經濟成長率預測從先前的2.1%下調至1.7%，同時將通膨率預測從2.5%上調至2.7%，反映出對經濟增長放緩和通膨上升的擔憂。

聯準會主席鮑爾在記者會上表示，通脹率的上升部分歸因於近期實施的關稅措施。而有關今年經濟的成長部分，儘管外界對經濟衰退的可能性預期有所提高，但嚴重衰退的可能性仍然不大。

會後，股票市場反應是正向的。標普500指數上漲1.1%，道瓊工業平均指數上漲383點，納斯達克綜合指數上漲1.4%。同時，10年期美國公債殖利率下降至4.24%。

總體而言，聯準會在此次會議上選擇維持利率不變，但對未來經濟增長和通脹走勢表示關注，今年維持預期有兩次降息。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

經濟衰退 美國 聯準會 通膨 降息 鮑爾

延伸閱讀

想建立穩定現金流...收租好還是領股息？專家3比較：房地產價值不是租金

21元的00878「啪一聲沒了」…有買到嗎？成立至今連續17次成功填息

00919買在23元有虧嗎？網曝「這時機」後殖利率更讚

劉揚偉喊話：AI伺服器營收將超越iPhone！行家「留意3變數」：看好鴻海

相關新聞

今年維持預期有「兩次降息」！鮑爾：通膨上升部分歸因於近期實施的關稅措施

聯準會主席鮑爾在記者會上表示，通脹率的上升部分歸因於近期實施的關稅措施。而有關今年經濟的成長部分，儘管外界對經濟衰退的可能性預期有所提高，但嚴重衰退的可能性仍然不大。

劉揚偉喊話：AI伺服器營收將超越iPhone！行家「留意3變數」：看好鴻海

「兩年內，AI伺服器營收一定會超越iPhone！」這句話不是市場的推測，而是鴻海董事長劉揚偉親口說的，甚至最快今年就有機會可以達成，先前雖然知道未來一定會達成這樣的成績，但現在能從鴻海董事長口中證實，更令人振奮。

2024年市場8大「災難級壞消息」！清流君：股市卻是漲翻天…擇時進出變韭菜

想像一下，你在2024年1月1日 拿到了一顆神奇的「水晶球」，能夠準確預見未來一年發生的所有重大事件...

台積電（2330）下殺接了是刀子還禮物？股添樂：唯一肯定很多人堆「零股塔」

2月以來台積電（2330）修正幅度近2成，股價從1150跌到今天950，一個月跌200塊，迫使去年9月以來進場的股民陸續住進套房。

GTC概念股反攻 台股漲逾280點拚重返年線

台股今天反彈走高，權值股台積電站回年線，領軍電子族群反攻，輝達GTC大會概念股全面回神，加權指數盤中大漲逾280點，力拚...

台積電開漲26元帶頭衝 台股早盤漲逾300點

台股20日開盤指數上漲210.17點，開盤指數為22,171點，早盤漲逾300點，最高達22,263.18點。台積電（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。