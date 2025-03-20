今年維持預期有「兩次降息」！鮑爾：通膨上升部分歸因於近期實施的關稅措施

早安！這陣子行程比較滿，比較少更新，剛好最近利率也沒有太大變動。但昨天有重要消息，那就是美國聯準會宣布會議決策。

3月19日，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）召開會議，決定將聯邦基金利率維持在4.25%至4.50%的目標區間不變。也跟去年底一樣，委員會預期今年內可能進行兩次降息。將2025年的經濟成長率預測從先前的2.1%下調至1.7%，同時將通膨率預測從2.5%上調至2.7%，反映出對經濟增長放緩和通膨上升的擔憂。

聯準會主席鮑爾在記者會上表示，通脹率的上升部分歸因於近期實施的關稅措施。而有關今年經濟的成長部分，儘管外界對經濟衰退的可能性預期有所提高，但嚴重衰退的可能性仍然不大。

會後，股票市場反應是正向的。標普500指數上漲1.1%，道瓊工業平均指數上漲383點，納斯達克綜合指數上漲1.4%。同時，10年期美國公債殖利率下降至4.24%。

總體而言，聯準會在此次會議上選擇維持利率不變，但對未來經濟增長和通脹走勢表示關注，今年維持預期有兩次降息。

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