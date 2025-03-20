劉揚偉喊話：AI伺服器營收將超越iPhone！行家「留意3變數」：看好鴻海

「兩年內，AI伺服器營收一定會超越iPhone！」這句話不是市場的推測，而是鴻海董事長劉揚偉親口說的，甚至最快今年就有機會可以達成，先前雖然知道未來一定會達成這樣的成績，但現在能從鴻海董事長口中證實，更令人振奮。

先來看一下，上週鴻海公布的去年財報：全年稅後淨利1527億元，年成長7%，創下歷史新高，EPS則是11.01 元，優於2023年的10.25元！

最大的功臣當然是AI伺服器，而細看產品組合的話，消費智能產品（iPhone）仍是占最高的比重，大約46%；伺服器、AI相關則是占約30%。

蘋果iPhone一直是鴻海的營收核心，如果10幾年前有人說，iPhone將不再是鴻海最重要的產品，我想可能沒多少人會相信，但這兩、三年AI發展還有鴻海的佈局，

這件事正慢慢成為現實。

iPhone已經是成熟市場，雖然新機推出的時候，包括我在內的果粉可能都還是會為新機買單，但畢竟手機滲透率已經很高，市場成長趨緩，這幾年iPhone的銷量大多是用「換機潮來決定」，銷量是穩定，但帶動業績的成長空間有限。

而AI伺服器市場還在爆發的階段，各大公司都在瘋狂建置AI伺服器，去年鴻海AI伺服器營收成長150%，整體伺服器業務成長78%，成長的速度真的是很猛！

而今年，AI伺服器預計會再翻倍成長，AI伺服器營收有機會突破1兆元的營收，佔整體伺服器業務的50%，全球市占率更將超過40%，進一步鞏固鴻海在AI產業鏈的領導地位。

甚至未來幾年需求還可能持續再增加，看看從NVIDIA GB200、GB300…再到微軟、Google、亞馬遜…等等科技大咖的佈局，每一家都在擴大AI伺服器，AI除了是趨勢以外，現在甚至可以說是產業的「標配」了。

這樣看起來，AI伺服器確實正追趕iPhone，只是這種規模的變化，還是要留意一下可能發生的變數：

1、AI伺服器需求真的會持續大幅成長嗎？

目前AI伺服器需求確實很強，但市場對AI的長期需求是否能持續這麼高速成長，還是只是過熱階段？

如果未來AI伺服器市場遇到「需求降溫」，鴻海的成長曲線會不會放緩？

2、美國政策影響

鴻海董事長劉揚偉有提到，目前最大的變數是川普的政策，AI伺服器這一塊市場很大，但供應鏈的變動也是一大挑戰。

3、iPhone會不會真的被超越呢？

AI伺服器市場雖然爆發，但iPhone也不是完全沒有反擊機會，如果蘋果推出全新AI產品，或者iPhone進入新一波換機潮，兩年這個超越時間點會不會被推遲，可以再來觀察一下。

AI伺服器是鴻海的下一座金山，這是無庸置疑的，鴻海董事長劉揚偉更信心喊話：「今年是鴻海的AI元年，鴻海已是全球最大AI伺服器供應商，在AI市場蓬勃發展下，鴻海會是最大的受惠者」。

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