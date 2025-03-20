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2024年市場8大「災難級壞消息」！清流君：股市卻是漲翻天…擇時進出變韭菜

聯合新聞網／ 清流君
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

想像一下，你在2024年1月1日 拿到了一顆神奇的「水晶球」，能夠準確預見未來一年發生的所有重大事件，包括：

1.烏俄戰爭沒完沒了，俄羅斯甚至請來北韓部隊參戰。

2.中東亂成一鍋粥，戰火從 加薩 擴散到 敘利亞、黎巴嫩、葉門，甚至 伊朗直接攻擊以色列，區域衝突一觸即發。

3.紅海貿易航線變成戰場，胡塞武裝天天炸商船，全球油價狂飆，運輸保費飛天。

4.Fed根本沒打算大降息，全年只降了三次、每次25個基點，因為通膨根本死不下來。

5.美國經濟狀況慘烈：

製造業全年衰退，PMI指數持續低於50，企業訂單像被掏空。消費者開始繳不出貸款，企業破產數字飆升，信用市場一片狼藉。商業不動產快死透了，舊金山辦公室空置率創新高35%，比鬼城還安靜，芝加哥等地也步上後塵。

6.美國財政失控，財政赤字飆破GDP的6%，政府債務占 GDP比例超過100%，這就是你信仰的經濟強國？

7.國際資金開始大幅降低美元資產持有比例。

8.Fed從9開始降息，共降息三次，但10年期美債殖利率卻上升近1%。

換句話說，整個市場充滿災難級的壞消息。這時候，你會怎麼做？

如果你是普通人，應該會選擇 減碼、清倉、甚至做空，準備迎接股市暴跌。

但現實給了所有人一巴掌。

S&P 500指數2024年全年上漲25%。

這意味著什麼？

即使你能準確預測全球經濟與政治大事，還是不可能準確預測市場走勢。新聞標題再怎麼可怕，市場樂觀時根本就不買帳，甚至反手上漲。

試圖「擇時進出」市場，只會讓你變成股市裡的韭菜，不是被震盪洗出去，就是在場邊乾瞪眼看著股市狂飆。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

SP500 俄羅斯 戰爭 敘利亞 美國 通膨 韭菜

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