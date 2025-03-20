台積電開漲26元帶頭衝 台股早盤漲逾300點

台股20日開盤指數上漲210.17點，開盤指數為22,171點，早盤漲逾300點，最高達22,263.18點。台積電（2330）開盤價978元，上漲26元。

群益投顧表示， 雖然預估短線持續年線抵抗，有機會挑戰短均反壓，但在近期市場關注的輝達與聯準會會議後，跌勢仍需歷經本波股市震盪主軸「川普關稅戰4/2前後」對等關稅「利空測試」。以強勢題材股，擇強守技術面短打應對。

操作題材可留意：

1.連接器相關─連接器大廠廣宇（2328）近一個月股價飆漲，對整體連接器股股價形成比價效應；良維（6290）在伺服器大電流線材已掌握關鍵客戶，AI大客戶亞馬遜等訂單挹注其營運；宏致（3605）2024年獲利逐季走高，下半年毛利率回升至25%上下，帶動獲利攀高。

2.光電股─過去兩周面板大廠群創（3481）股價逆勢強漲，帶動整體光電股氛圍；立碁（8111）為台積電矽光子聯盟成員，受惠輝達在GTC大會首度針對CPO領域推出重量級產品題材股價強漲；邑錡（7402）題材面豐富，兼具機器人、軍工概念。

周三（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,964.63點，上漲383.32點、漲幅0.92%；S&P500指數上漲1.08%；那斯達克指數上漲1.41%；費半指數上漲0.99%。台積電ADR漲0.36%，收在173.76美元，較台北交易溢價20.6%。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示關稅對通膨的影響可能是「一時的」，令投資人大感放心，標普500指數創下去年7月以來Fed決策日當天最大漲幅。Fed周三如預期維持利率在4.25%-4.50%不變，最新利率預測顯示，19位決策者中有11位預料Fed今年至少會降息兩次，而去年12月有15位官員預計至少會降息兩次。

三大法人周三集中市場合計賣超390.8億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超341.4億元，投信買超1.4億元，自營商（自行買賣）賣超19.4億元，自營商（避險）賣超31.3億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少3,638口至6,465口，其中，外資淨空單減少2,804口至36,396口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,625口至2,020口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,500點，週賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在22,700點，月賣權最大OI落在20,700 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.96下降至0.77。VIX指數上升0.19至21.48。外資台指期買權淨金額0億元 ; 賣權淨金額2.93億元。整體選擇權籌碼面偏空。