美股收高 投顧：台股盤整格局反彈唯量是問

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布利率再次按兵不動，符合市場預期，美股反彈收高。投顧法人分析，美國總統川普的對等關稅持續影響全球經濟，台股技術面來看也尚未轉強，指數仍在盤整階段，後續能否反彈，需觀察量能。

美股道瓊工業指數19日上揚383.32點或0.92%，收41964.63點；標普500指數揚升60.63點或1.08%，收在5675.29點；科技股為主的那斯達克指數上漲246.67點或1.41%，收17750.79點；費城半導體指數漲升45.51點或0.99%，收4634.53點。

輝達（NVIDIA）召開GTC大會未能帶動人工智慧（AI）概念股，台股19日開低震盪走低，盤中賣壓出籠，跌幅擴大，終場收在21960.83點，下跌310.84點，跌破5日線22056點及22000點整數關卡，成交值新台幣3028.07億元。

產業訊息方面，輝達執行長黃仁勳今天在GTC大會談到關稅戰影響時表示，輝達目前擁有靈活的供應商網絡，預計短期財務不至於受影響，長遠來看希望保持靈活性，本土製造是重要的一部分，若年底前可以增加本土製造，狀況會很不錯。

電子紙廠元太科技19日宣布攜手瑞昱半導體，推出新一代整合系統於面板基板（System on Panel, SoP）的電子紙貨架標籤（ESL）示範設計，降低電子紙標籤的開發門檻。

台灣企銀表示，今年股利配發以分派股票股利為主，以保留營運所需資金，將綜合考量2024年獲利表現、股東權益等進行決議。

半導體封測材料商利機表示，均熱片產品鎖定CoWoS先進封裝應用，預估今年第4季之後結果明朗，預期今年均熱片業績成長幅度可超過50%。