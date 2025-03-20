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台股疲弱個股跌多於漲 軍工股好威多檔漲停

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（19）日重挫收市，但軍工概念股逆勢走強，吸引買盤湧入，激勵包括漢翔、寶一、晟田等亮燈漲停，族群強勢上揚，躍升盤面焦點。

台股昨日承壓，表現疲弱，不過賴清德總統舉行國安會議將中國大陸定調為「境外敵對勢力」，兩岸緊張局勢升溫，軍工股在市場想像空間下吸引買盤湧入，激勵族群股價勢盛。

大盤昨日疲弱，盤面個股跌多於漲，不過軍工族群普遍上揚，包括漢翔（2634）、寶一（8222）、晟田（4541）等亮燈漲停，千附精密漲逾7%、雷虎（8033）收漲6%、亞航（2630）漲逾4%、長榮航太漲1.4%作收，整體表現相當亮眼。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國表示，台灣國防預算預計將占GDP的3%，考量台灣GDP約為8,000億美元，代表國防支出約逾200億美元，相當於6,000億-7,000億新台幣，規模相當可觀。

另外推動「國艦國造」與「武器自給」，為未來重要產業方向，使得軍工產業生機勃發，極具想像空間，吸引市場買盤轉向，激勵軍工股成為近來台股盤面交投亮點。

相較於電子股需關注每月業績表現，國防產業運作模式主要依賴政府標案與完工比例，因此較少受到短期業績波動影響，具有較強題材性，成為近期市場資金簇擁焦點。

台股 漢翔 董事長

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