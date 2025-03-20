台股外資大賣342億 十大權值股收黑 國家隊護盤

美股大跌，外資大賣，台股昨（19）日在AI股領跌下開低收低，雖然盤中國家隊持續護盤，仍不敵賣盤摜壓，終場大跌310點收21,960點，成交量擴增至3,169億元，呈現「價跌量增」格局，終止行情連二漲。

同時在美台貨幣政策決策出爐前夕，國際美元反彈、多數主要亞幣走勢疲軟，新台幣昨日貶值4.6分，收在33.043元，逾兩個月新低，總成交量15.215億美元。

輝達GTC大會登場，原本市場寄予厚望，期望AI股能激勵行情走強，不料卻在多數產品都在預期中「利多出盡」。其中台積電（2330）領跌，昨日跌19元、收952元，持續探低，引動賣壓出籠，衝擊指數表現弱勢。

台股昨日觀盤重點與後市展望 圖／經濟日報提供

昨日盤面19大類股，僅玻陶、鋼鐵、水泥等傳產股逆勢上漲，餘均下跌收黑，其中以電子股跌1.7%最弱勢；十大權值股全盤盡墨；千金股漲少跌多，僅大立光、世紀收紅，檔數仍為17檔。

籌碼面，三大法人合計賣超台股388.3億元。其中外資大舉賣超342.4億元，是今年來第八大單日賣超，連17賣、累計賣超4,741.4億元；投信買超3.9億元，連13買、累計買超703.9億元；自營商賣超49.8億元，連17賣、累計賣超1,351.2億元。八大公股行庫積極進場護盤，買超85.1億元，連14買、累計買超852.4億元。

值得注意的是，外資昨日賣壓聚焦AI族群，賣超鴻海3.4萬張最多，其次依序為緯創、仁寶、台積電、華邦電、廣達等，都賣超逾1萬張，使得除華邦電外全面下跌；前十大權值股更是全盤盡墨，表現弱勢。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等表示，昨日台股在外資大賣，又受到期貨結算影響，指數壓低回測前波低點21,769點，短期或有迎來反彈機會，但整體來看仍屬弱勢。此外，台股與費城半導體指數連動性強，因此費半表現成為影響台股後市表現焦點。