快訊

央行理事會明登場…銀行高層曝「大型行庫3警訊」 喊話：房市別再打了

MLB／開轟自謙「有點微妙」 大谷翔平英雄訪問引爆歡呼聲

「橫豎研究所」暫時休戰金秀賢 為這事點名台灣

AI需求旺 法人調高「這檔PCB股」首季營收預估值

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
金像電（2368）受惠人工智慧（AI）伺服器需求佳，及800G高階產品良率改善，投顧法人調高第1季營收預估值，換算約可季增一成以上，改寫歷年單季新高紀錄，獲利同步水漲船高。圖／AI生成
金像電（2368）受惠人工智慧（AI）伺服器需求佳，及800G高階產品良率改善，投顧法人調高第1季營收預估值，換算約可季增一成以上，改寫歷年單季新高紀錄，獲利同步水漲船高。圖／AI生成

金像電（2368）受惠人工智慧（AI伺服器需求佳，及800G高階產品良率改善，投顧法人調高第1季營收預估值，換算約可季增一成以上，改寫歷年單季新高紀錄，獲利同步水漲船高。

因應客戶需求，金像電蘇州廠已於2月提早完成，整體產能提升，法人預估將由產值約14億元擴增至16億元，有助推升第2季營運更上一層樓。

法人指出，目前金像電各廠區產值水準分別為台灣廠12億元、蘇州廠16元、常熟一廠6.5億元、常熟二廠2億元，合計36.5億元，接下來驅動營運成長動能來自泰國廠，預計今年年中量產，初期月產值為3億元。

由於客戶需求殷切，金像電將加速建置泰國第二座工廠，目前計畫2026年下半年將產能由3億元提升達13至16億元，其中，對應產品平均單價相對較高，除筆電或一般伺服器外，亦朝ASIC產品走，有助產值增加速度更加明顯，屆時產能占比將達25%至30%。

AI 伺服器 泰國 金像電

延伸閱讀

黃仁勳GTC 2025揭幕演說 宣告下一代新產品

黃仁勳下周揭曉供應鏈名單？PCB 族群在線等

AOI廠再掀比價行情 牧德由田帶頭聯策反彈攻漲停

金像電、奇鋐 四檔聚光

相關新聞

大中華半導體族群首選！聯發科獲利多加持 大摩調升目標價

摩根士丹利證券（大摩）在最新的個股報告中指出，聯發科（2454）贏得Google、字節跳動大單，在人工智慧（AI）特殊應...

GTC助攻失敗…台股連5日在年線下 法人看停損賣壓蠢動

輝達（NVIDIA）召開GTC大會，但未能激勵市場表現，美、台科技股都下挫。台股今天終場下跌310.84點，收在2196...

外資賣超341億元、多檔AI股遭大賣 這檔竟被賣超3.47萬張

台股19日收21,960.83點，下跌310.84點，三大法人中，外資賣超達341.41億元，連續17個交易日賣超，統計...

對輝達GTC冷反應…台股挫跌310點 三大法人賣超390億元

台股19日開低，在市場對輝達GTC冷反應，台積電（2330）、鴻海（2317）等AI重量級要角紛紛走弱下，集中市場指數一...

AI需求旺 法人調高「這檔PCB股」首季營收預估值

金像電（2368）受惠人工智慧（AI）伺服器需求佳，及800G高階產品良率改善，投顧法人調高第1季營收預估值，換算約可季...

櫃買中心參加2025智慧城市展專業論壇 分享永續金融理念

櫃買中心（Taipei Exchange）於3月19日受邀參加「智慧城市展暨淨零城市展」之「碳費元年啟動：綠色金融策略轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。