AI需求旺 法人調高「這檔PCB股」首季營收預估值

金像電（2368）受惠人工智慧（AI）伺服器需求佳，及800G高階產品良率改善，投顧法人調高第1季營收預估值，換算約可季增一成以上，改寫歷年單季新高紀錄，獲利同步水漲船高。

因應客戶需求，金像電蘇州廠已於2月提早完成，整體產能提升，法人預估將由產值約14億元擴增至16億元，有助推升第2季營運更上一層樓。

法人指出，目前金像電各廠區產值水準分別為台灣廠12億元、蘇州廠16元、常熟一廠6.5億元、常熟二廠2億元，合計36.5億元，接下來驅動營運成長動能來自泰國廠，預計今年年中量產，初期月產值為3億元。

由於客戶需求殷切，金像電將加速建置泰國第二座工廠，目前計畫2026年下半年將產能由3億元提升達13至16億元，其中，對應產品平均單價相對較高，除筆電或一般伺服器外，亦朝ASIC產品走，有助產值增加速度更加明顯，屆時產能占比將達25%至30%。