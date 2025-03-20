就市論勢／AI雲端零組件 需求熱

盤勢分析

現階段台股在年線之下盤整，量縮價跌，但中小型股逐漸從低檔開始轉強，有望延續類股輪動，引領台股走出低迷走勢。加權指數昨（19）日開平走低，終場跌310點，收21,960點，跌幅1.4%。

AI、高效能運算等應用需求強勁帶動，2月台灣出口年增31.5%，對美國出口年增達65.6%，時隔24年重返台灣第一大出口市場。美國將於4月2日向各貿易夥伴提出對等關稅數字，政策落地後可望掃除關稅戰不確定性疑慮，觀察4月股價是否利空出盡，出現轉折契機。

投資建議

輝達執行長黃仁勳GTC演說宣布輝達下一代晶片產品發展規劃，並表示人工智慧領域正經歷「轉折點」，過去十年來已從「感知」和「電腦視覺」走到生成式AI，再發展到代理AI。

預期在四大CSP不斷提高資本支出，積極建設資料中心浪潮下，將使AI雲端零組件、伺服器相關題材類股，隨市場規模成長受惠。