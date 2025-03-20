聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／AI雲端零組件 需求熱

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

盤勢分析

現階段台股在年線之下盤整，量縮價跌，但中小型股逐漸從低檔開始轉強，有望延續類股輪動，引領台股走出低迷走勢。加權指數昨（19）日開平走低，終場跌310點，收21,960點，跌幅1.4%。

AI、高效能運算等應用需求強勁帶動，2月台灣出口年增31.5%，對美國出口年增達65.6%，時隔24年重返台灣第一大出口市場。美國將於4月2日向各貿易夥伴提出對等關稅數字，政策落地後可望掃除關稅戰不確定性疑慮，觀察4月股價是否利空出盡，出現轉折契機。

投資建議

輝達執行長黃仁勳GTC演說宣布輝達下一代晶片產品發展規劃，並表示人工智慧領域正經歷「轉折點」，過去十年來已從「感知」和「電腦視覺」走到生成式AI，再發展到代理AI。

預期在四大CSP不斷提高資本支出，積極建設資料中心浪潮下，將使AI雲端零組件、伺服器相關題材類股，隨市場規模成長受惠。

AI 台股

延伸閱讀

黃仁勳現身GTC夜市！高喊買輝達一席話逗笑全場 還外帶台式乾麵

美國行是爭取輝達總部落腳？陳其邁這麼說

施崇棠首度親征GTC 華碩AI Pod高階伺服器3月出貨

輝達攜手台積電供應鏈打造矽光子CPO交換器 廠商一一出列

相關新聞

台股外資大賣342億 十大權值股收黑 國家隊護盤

美股大跌，外資大賣，台股昨（19）日在AI股領跌下開低收低，雖然盤中國家隊持續護盤，仍不敵賣盤摜壓，終場大跌310點收2...

台股疲弱個股跌多於漲 軍工股好威多檔漲停

台股昨（19）日重挫收市，但軍工概念股逆勢走強，吸引買盤湧入，激勵包括漢翔、寶一、晟田等亮燈漲停，族群強勢上揚，躍升盤面...

就市論勢／AI雲端零組件 需求熱

現階段台股在年線之下盤整，量縮價跌，但中小型股逐漸從低檔開始轉強，有望延續類股輪動，引領台股走出低迷走勢。加權指數昨（19）日開平走低，終場跌310點，收21,960點，跌幅1.4%。

AI需求旺 法人調高「這檔PCB股」首季營收預估值

金像電（2368）受惠人工智慧（AI）伺服器需求佳，及800G高階產品良率改善，投顧法人調高第1季營收預估值，換算約可季...

大中華半導體族群首選！聯發科獲利多加持 大摩調升目標價

摩根士丹利證券（大摩）在最新的個股報告中指出，聯發科（2454）贏得Google、字節跳動大單，在人工智慧（AI）特殊應...

GTC助攻失敗…台股連5日在年線下 法人看停損賣壓蠢動

輝達（NVIDIA）召開GTC大會，但未能激勵市場表現，美、台科技股都下挫。台股今天終場下跌310.84點，收在2196...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。