大中華半導體族群首選！聯發科獲利多加持 大摩調升目標價

摩根士丹利證券（大摩）在最新的個股報告中指出，聯發科（2454）贏得Google、字節跳動大單，在人工智慧（AI）特殊應用IC（ASIC）的訂單能見度愈來愈高，且能受惠於AI個人電腦（PC）題材及AI智慧機換機潮，因此將聯發科目標價由1,688元上調11.8%至1,888元，躍為大中華半導體族群首選個股，維持「優於大盤」評級。

路透社報導，Google準備與聯發科合作開發下一代AI晶片。這呼應大摩去年底報告中指出的「聯發科贏得Google第七代3奈米張量處理單元（TPU）」。長期來看，雙邊下訂單將成為 Google TPU的常態，聯發科可望在2028年再次與博通分拆第八代2奈米TPU專案。大摩預估，TPU的每年營收貢獻上看40億美元，其中首批訂單21億美元可望在2026年下半年入帳。

此外，大摩供應鏈調查顯示，字節跳動將一個AI ASIC專案交給入列IC設計白名單的聯發科。大摩估計，AI ASIC在2026-2027年將貢獻聯發科10%及15%的營收。

在AI PC方面，大摩指出，GB10為WoA AI PC晶片提供了額外的上行空間。大摩供應鏈調查顯示，2025年GB10出貨量從50萬顆上修到接近100萬顆。聯發科是中小企業AI需求的主要受益者，因為協助設計GB10中採用安謀（Arm）架構的中央處理器（CPU），並向輝達（NVIDIA）收取授權費。大摩估計，聯發科可從每顆GB10晶片獲得50美元的授權費，代表GB10的總淨利潤約為5,000萬美元。

大摩表示，在2025年台北國際電腦展上，預計期待已久的N1X WoA晶片將發布，且在2025年及2026年的出貨量將高於GB10，每顆晶片將為聯發科帶來35-45美元的獲利。AI PC晶片可望為聯發科2026-2027 年的營收貢獻約2%，且毛利率達100%，這將使聯發科的整體毛利率回升到約50%。

另外，聯發科還有中國大陸AI智慧機換機的潛在利多。大摩指出，聯發科天璣9400可以在智慧機中預裝DeepSeek模型以備將來應用，但需要聯發科與Google安卓為大型語言模型（LLM）及應用程式定義應用程式介面（API），以存取系統資源和用戶數據。大摩認為，AI智慧機的主要換機周期可能出現在今年第4季底，屆時生態系統將隨著天璣9500新產品的推出而更成熟。

大摩重申仍看好台積電（2330）及世芯-KY（3661），但聯發科有多重利多加持，因此取代世芯-KY，成為大摩在大中華半導體族群的首選個股。