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GTC助攻失敗…台股連5日在年線下 法人看停損賣壓蠢動

中央社／ 台北19日電
台股跌示意圖。圖／AI生成
台股跌示意圖。圖／AI生成

輝達（NVIDIA）召開GTC大會，但未能激勵市場表現，美、台科技股都下挫。台股今天終場下跌310.84點，收在21960.83點，已連5個交易日在年線之下，法人認為，若台股未能回神，恐出現停損賣壓。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股3月11日跌破年線後，12日馬上站回，但隨後又跌破，且至今已連5個交易日都收在年線之下；11日跌破年線時，投資人尚不至於認賠殺出持股，還抱有希望，但連5天在年線之下，投資人可能就沒耐心久等，因此若持續下跌，恐出現失望性賣壓。

黃國偉解釋，台股去年是全球漲幅前幾名市場，目前亞洲的中、韓股市上漲，日股止跌回升，歐洲的德股上漲，恐怕只有美、台科技股跌勢最明顯。台股若持續處在年線之下，融資戶恐怕會面臨斷頭壓力，也是失望性賣壓的臨界點。

他認為，前幾天台股反映輝達GTC大會利多，但現在發現實質上並沒有新利多，所以科技股走跌，台積電創波段新低。

對於美國總統川普課徵關稅不確定因素，黃國偉指出，美國預計美國時間4月2日課徵「對等關稅」，不論是否如期實施都須觀察，接近開徵時間點，恐對股市造成影響。不過，美國對中國課徵20%關稅，對歐盟加徵鋼鋁關稅，但觀察中、德股市都上漲，美、台股市下跌，不論是否可解讀投資人目前不擔心關稅，但顯示台股投資人近來面對信心危機。

台積電 台股 科技股 輝達 關稅

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