2025智慧城市展暨淨零城市展專業論壇 櫃買中心分享永續金融理念

櫃買中心(Taipei Exchange)3月19日受邀參加智慧城市展暨淨零城市展的「碳費元年啟動：綠色金融策略轉型論壇」，透過專題演講及座談會，分享從資本市場推動綠色金融之經驗與理念。

櫃買中心董事長簡立忠於開幕致詞時表示，隨著全球對氣候變遷的關注度提升，許多金融產品與商機也因應這波全球淨零減碳趨勢而生，希望在推動低碳經濟發展的同時，也能創造更多責任投資的機會。台灣處於全球供應鏈舉足輕重的位置，很多企業都可能面臨減碳與轉型的挑戰，而綠色金融正是支持企業永續轉型最堅實的後盾。為協助企業取得永續發展和轉型所需的資金，櫃買中心建置永續發展債券制度，不僅可支持產業永續發展，也提供投資大眾多樣化的永續發展債券商品。

2024年我國永續發展債券發行檔數計53檔、發行金額達1,492億元，已經連續四年突破千億元，且持續刷新紀錄。依據世界交易所聯合會（WFE）統計，2024年度櫃買中心永續發展債券的發行規模在亞太地區各主要證券交易所位居第2名，僅次於韓國交易所；在世界各主要證券交易所則排名第六名。截至2025年2月底止，永續發展債券累計發行金額已達7,083億元，流通在外餘額則約6,277億元，未來櫃買中心將朝協助政府機構發行債券、助力企業推動永續及加深國際合作等三個方向持續邁進。

簡立忠指出，櫃買中心除協助公民營機構籌資，積極提升上櫃公司永續資訊揭露的質與量，例如建置相關平台進行ESG資訊的整合與揭露，提升公司編製永續報告書的作業效率，同時協助企業進行碳盤查。此外，櫃買中心也發展ESG指數、氣候韌性指數以及相關指數化商品，希望不僅在企業融資面提供最適切的服務，也在資本市場投資面提供更多元化的責任投資標的，全方位完善永續金融生態系。

這次論壇首場專題演講，由櫃買中心總經理陳麗卿分享如何善用債券市場打造亞洲資產管理中心。陳麗卿表示，櫃買中心聚焦「引導資金投入公建長照等社扶措施」及「普惠金融及多元新商品」兩大政策，並透過持續擴大永續債券市場、調適債券雙掛牌制度、建置基金架構REITs櫃檯買賣制度及擴大債券ETF商品範疇等四大措施，積極響應金管會打造亞洲資產管理中心的願景。

近年來，國內債券ETF市場蓬勃發展，目前上櫃債券ETF規模已達3兆元，創歷史新高，且高居亞太第一，成績斐然。櫃買中心為豐富櫃買市場商品的廣度及深度，已在去年修正相關法規，完備主動式ETF及被動式多資產ETF櫃檯買賣制度。未來將持續提供更多元化的商品，落實壯大資產管理、推動普惠金融的政策，全力打造台灣成為亞洲資產管理中心，同時透過綠色金融助力永續轉型。