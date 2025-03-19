外資賣超341億元、多檔AI股遭大賣 這檔竟被賣超3.47萬張

台股19日收21,960.83點，下跌310.84點，三大法人中，外資賣超達341.41億元，連續17個交易日賣超，統計外資買賣超個股，賣超前十大中，多檔AI指標股都遭外資大賣，單日賣超鴻海（2317）34,721張最多，其次則是緯創（3231）、仁寶（2324）；不過，群創（3481）及中信金（2891）則都獲外資買超逾3萬張。

台股早盤開低，輝達GTC大會登場，執行長黃仁勳進行主題演講，宣布AI晶片的最新進展，同時談到在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的進展，但輝達股價重挫，台股相關概念股也大跌，台積電（2330）、鴻海等AI重量級要角紛紛走弱，集中市場指數震盪走低，終場大跌310.84點，以21,960.83點收盤，跌幅1.4%。

三大法人賣超390.83億元，包括外資賣超341.41億元，連續17個交易日賣超，賣超台股4,740億元，持續自台股提款；投信買超1.42億元，連續13個交易日買超，合計買超710億元；自營商賣超（合計）50.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.46億元，自營商（避險）賣超31.37億元，連續17個交易日賣超。

台積電跌破年線，以952元收盤，下跌19元，跌幅1.95%；聯發科（2454）盤中攻上1,515元，但尾盤殺低，收1,465元，下跌10元，跌幅0.67%；鴻海盤中出現連續13筆499張賣單，最後一盤爆出6,434張賣單，股價收低在164元，跌幅2.08%。

統計外資賣超個股前十大依序是鴻海、緯創、仁寶、台積電、華邦電、廣達、精成科、國泰金、群益台灣精選高息、富邦金等；外資賣超鴻海34,721張最多，賣超第二名為緯創，單日賣超18,609張，賣超仁寶14,878張居第三名。

台積電跌破年線，外資賣超13,683張，連五賣，合計賣超32,967張，投信賣超33張，連二賣，自營商買超826張，合計三大法人賣超12,890張；另外，廣達也遭外資賣超10,151張。

統計外資買超前十大個股依序是群創、中信金、復華台灣科技優息、新光金、復華富時不動產、大成鋼、凱基金、日勝生、玉山金、陽明海運等；外資買超群創35,479張最多，其次是買超中信金30,572張。