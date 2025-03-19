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貼上「生醫逆漲」關鍵詞 台新藥漲停登月、藥華藥連3紅

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股19日斷電重跌逾300點，生醫類指也轉跌，惟台新藥（6838）、藥華藥（6446）在新藥上相繼傳出捷報，今日雙雙放量收高，尤其台新藥亮燈漲停、收34.4元，登上月線，成為生醫撐盤要角。

台新藥與Cipla Limited簽署獨家授權合約，Cipla將擁有其用於眼部術後炎症和疼痛治療新藥APP13007，於印度、東南亞、非洲和南美洲市場共11國之獨家授權。雖里程碑金、權利金以及於合約期間內的其他對價，以及合約細節皆未揭露，但台新藥早盤股價仍跳空漲停開出，盤中雖漲停打開，惟尾盤再獲多頭點火，終場掛上漲停34.4元作收，成功登上月線，成交量也大增至4,777張。

台新藥APP13007的活性成分為丙酸氯倍他索，為一超高強效皮質類固醇，採用台新藥獨家APNT奈米微粒製劑技術。此配方是首款獲得美國FDA批准的眼科用丙酸氯倍他索產品，同時也是美國眼科市場15年來首次推出的新型類固醇藥物。

而Cipla在全球擁有46個製造基地，生產超過50種劑型及1,500多種產品，銷往80多個市場。據IQVIA MAT 2024年12月的數據，Cipla在印度製藥市場排名第3，在南非的處方藥市場排名第1（IQVIA MAT2024年11月），在美國學名藥市場（包括Repulses與MDI產品）則排名第4（IQVIA MAT 2024年11月）。

另，藥華藥新藥BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）獲巴西衛生部衛生監督局（ANVISA）核准使用於成人真性紅血球增多症（PV），早盤股價雖一度隨台股翻黑，但盤中量價同步轉強，終場收高1.24%、報573元，邁入第三天漲勢、也拉抬5日線向上。

藥華藥指出，Ropeginterferon alfa-2b為自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約40個國家核准用於成人真性紅血球增多症（PV）患者，包括美國、日本、中國及歐盟等主要新藥市場。

藥華藥已授權Pint-Pharma GmbH於拉丁美洲地區之阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯進行Ropeginterferon alfa-2b之藥證申請與商業化銷售。而巴西為拉丁美洲第一大國，也是美洲地區僅次於美國的第二大商業市場。根據市場研究推估，拉丁美洲約有10餘萬PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（Hydroxyurea, HU）、干擾素、JAK2抑制劑等。

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

台股 漲停 藥華藥

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