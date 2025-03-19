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對輝達GTC冷反應…台股挫跌310點 三大法人賣超390億元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股19日開低，在市場對輝達GTC冷反應，台積電（2330）、鴻海（2317）等AI重量級要角紛紛走弱下，集中市場指數一路震盪走低，終場大跌310.84點、收21,960.83點，跌幅達1.4%，總成交值增至3,036.3億元。三大法人賣超390.83億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超341.41億元，投信買超1.42億元，自營商賣超（合計）50.83億元，其中自營商（自行買賣）賣超19.46億元，自營商（避險）賣超31.37億元。

台積電跌破年線，收952元。聯發科（2454）盤中攻上1,515元，但殺尾收低在1,465元，轉跌0.68%。鴻海盤中出現連續13筆499張賣單，最後一盤爆出6,434張賣單，股價收低在164元，跌幅2.08%。

輝達執行長黃仁勳在GTC大會宣布，矽光子技術的光學元件封裝（CPO）產品Spectrum-X將在今年下半年問世，且秀出相關供應鏈名單，台積電、鴻海、矽品、波若威（3163）都入列，但僅波若威逆勢上漲表態，此外，加入台積電矽光子聯盟的立碁（8111）也衝上漲停64.6元，相當吸睛。

三大法人 台積電 輝達 鴻海

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