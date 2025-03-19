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499張連續賣單出現 鴻海收164元、跌幅2.08%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會進行主題演講，且秀出相關供應鏈名單，但台股相關的概念股19日卻是下跌居多，台積電（2330）重挫失守年線之外，鴻海（2317）盤中更出現連續13筆499張賣單，最後一盤則是爆出6,434張賣單， 壓低股價收在164元， 下跌3.5元， 跌幅2.08%，成交量75,944張， 成交值僅次於台積電。

鴻海早盤以167元開低，雖曾拉至平盤167.5元，可惜賣壓沉重下再往下殺，盤中低點曾下探至163.5元，終場收在164元；以單筆成交張數來看，約在12時32分出現連續13筆的499張賣單，統計盤中單筆499張賣單的筆數達16筆，另外還有469張、303張、及多筆逾200張的賣單；不過，在尾盤時， 也曾出現單筆499張、496張、494張及400張的買單。

黃仁勳在年度盛會「GTC 2025」進行主題演講，整理他的演講約有9大重點，包括Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra；新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出；首款用於人形機器人的AI模型；代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」；個人AI超級電腦；採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器；輝達與通用汽車（GM）合作；輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡；大型科技公司今年繼續採購AI晶片。

黃仁勳在GTC大會宣布，矽光子技術的光學元件封裝（CPO）產品 Spectrum-X將在今年下半年問世， 且秀出相關供應鏈名單， 台積電、鴻海、矽品、波若威都入列。

AI 台積電

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