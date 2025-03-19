009802今日掛牌出師不利破發！十大成分股齊跌

富邦旗艦50（009802）3月19日正式掛牌上市，但出師不利，雖噴出160,906張大量，登上台股人氣王寶座，但股價開低在10元，並收低1.2%、報9.91元，上市首日即破發。

009802追蹤台灣旗艦動能50指數，依據指數編制規則，成分股調整是以每年3月、9月的第七個交易日為審核基準日，並間隔五個交易日後生效，生效日（含）起有一個交易日調整。本次據3月份調整後之最新成分股內容，已於3月18日完成進場布局。最新成分股的產業類別以金融保險權重最高、達26.73%，檔數增加為九檔；其次為半導體，權重為26.43%，檔數減為八檔。

009802最新前10大成分股依序為：聯發科（2454）16.02%、富邦金（2881）5.64%、中信金（2891）5.33%、台達電（2308）5.13%、長榮（2603）4.45%、聯電（2303）4.44%、華碩（2357）4.35%、國泰金（2882）4.26%、元大金（2885）3.29%、玉山金（2884）3.07%。上述個股收盤全數下跌。

富邦投信指出，009802主打大型股+動能的雙因子策略，不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為投資組合長期的最佳助力。