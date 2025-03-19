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世紀1拆20壓線日人氣不退 盤中漲幅一度達9%

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

世紀（5314）股票將1拆20，3月19日為最後交易日，早盤股價一度攻高至1,450元、漲幅達9%，扮演千金族群多頭大前鋒；惟盤中反壓急湧，一度翻黑跌至1,280元，但多頭不放棄反攻告捷，盤中再度翻紅走高。

世紀董事會日前決議通過股票面額變更，由面額10元、變更為0.5元。舊股票最後交易日為3月19日，3月20日~3月28日停止交易，3月23日為最後過戶日，換發股票基準日為3月28日，3月24日~3月28日舊股票停止過戶，3月31日換發新股、舊股票終止上櫃。配合上述面額變更，新股票上櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最後交易日收盤價之1/20。

以早盤最高價1,450元計算，世紀股價3月以來漲幅達83.5%，近期多次達公布注意交易資訊標準，日前也公布2月營收1.45億元、年增150%，稅前淨利9,100萬元、年增237%，歸屬母公司業主淨利8,900萬元、年增230%，每股盈餘6.08元，遠勝去年同期的1.84元。

籌碼面上，3月以來外資僅1個交易日小賣1張、其餘皆買，共買超820張，自營商也小幅買超17張。

世紀看好2025年展望，三管齊下瞄準「吃的外泌體」、民用無人機及數位金融商機。

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