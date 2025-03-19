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不靠川普了！德國將增國防支出 軍工股四檔飆漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

由於川普領導的美國威脅要撤除安全保護傘，讓歐洲國家決心強化自身安全、重新武裝起來，德國周二即將投票表決撥款5,000億歐元，增加基礎設施和國防支出，市場預期亞洲將能出口更多軍事裝備，南韓軍工股飆新高，日本也受惠，台灣的軍工股也同樣大漲，漢翔（2634）、寶一（8222）、邑錡（7402）、晟田（4541）盤中都漲停亮燈，和成（1810）漲幅逾8%，千附精密（6829）、精剛（1584）漲幅逾7%，亞航（2630）、雷虎（8033）漲逾6%。

俄烏戰爭刺激歐洲各國重整軍備，駐東京的麥格理分析師Wendy Pan說：「防禦緒情非常強烈。國防預算可能大幅增加，但我認為德國目前的國防工業不足以支援此一發展，除非擴產或與其他國家合作」。

東亞的軍工股出現創紀錄漲勢，南韓軍工大廠韓華航太周一盤中飆出創新高的781,000韓元，今年來暴漲109%，南韓因還須應北韓威脅，故而以低成本大量製造武器，現已躍升全球第10大武器輸出國。

台灣的軍工族群今也一同大漲，漢翔、寶一、邑錡、晟田盤中都漲停亮燈，和成漲幅逾8%，千附精密、精剛漲幅逾7%，亞航、雷虎漲逾6%。

法人分析，川普搖擺不定的政治態度，持續推升地緣政治風險，各國開始積極提高國防預算，其中，歐洲重整軍備，歐洲地區國防預算將提高至8,000億歐元（約8,410億美元），美國也要求日本提高國防支出至GDP的3%等利多消息，推動全球軍備需求成長，全球國防支出增長態勢增強。

法人指出，台灣政府政策目標將打造成亞太區無人機生產重鎮，目前台灣第一波軍用商規無人機將於未來四年採購3,600架，共69.5億元預算，預期台灣軍用商規無人機產能將自2024年估年產1,000架攀升達2030年年產能1.5萬架以上，產值於2030年達250億元，較2024年以複合年均成長率（CAGR）52%。

「台灣無人機供應鏈大聯盟」主席、漢翔董事長胡開宏表示，無人機是不對稱作戰最有效的武器，因成本小不會有人傷亡，加上AI應用，戰果會非常好，無人機已被各國視為「基本戰力」戰爭外的各種商業用途，台灣無人機便宜且功能好，漢翔接單很多，已看到未來商機。

無人機

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