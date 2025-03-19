台股開低走低跌勢擴大 AI概念股走弱

台股18日開高，盤中漲幅縮小，收在22,271.67點，上漲153.04點，漲幅0.69%，成交量2,739.9億元，三大法人買超23.84億元。台積電（2330）18日秒填息，收971元，漲幅0.62%。不過有網友示警「台積電別上車」，他認為目前的局面是「誘殺」，其他人卻不以為然狠酸「他的意思叫別人不要上車，自己上好上滿」。

2025-03-19 08:25