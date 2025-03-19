快訊

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天 和平前景仍遠

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

台股開低走低跌勢擴大 AI概念股走弱

中央社／ 台北19日電

台股今天開低走低，盤中跌勢擴大，AI概念股紛紛走弱，指數一度跌逾180點，至10時47分，加權指數下跌180.23點至22091.44點，成交值新台幣1397.79億元。

台積電盤中跌13元至958元，鴻海下挫2元至165.5元，聯發科漲勢收斂，廣達跌4至255.5元。

貨櫃三雄長榮盤中小跌，陽明、萬海上漲。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股部分科技股近日上漲，主因輝達（NVIDIA）召開GTC大會，但輝達執行長黃仁勳演講卻未能繼續激勵科技股表現，台股短線持續區間整理。

黃文清指出，美國聯準會（Fed）即將召開利率會議，暫不動作機率較高，通膨、就業數據，以及關稅議題仍是關鍵指標，須待下半年景氣真的明顯受影響之際，才會考慮降息。

台股 美國聯準會

延伸閱讀

施崇棠首度親征GTC 華碩AI Pod高階伺服器3月出貨

黃仁勳GTC演講說了什麼？九大重點一次看

揭開矽光子傳輸世代 黃仁勳宣告與台積供應鏈實現電光晶片大規模融合

黃仁勳客串餐廳服務生 GTC主題演說前現身Live節目

相關新聞

台股開盤下跌26點 台積電開低6元

台股19日開盤指數下跌26.25點，開盤指數為22,245.42點。台積電（2330）開盤價965元，下跌6元。

世紀1拆20壓線日人氣不退 盤中漲幅一度達9%

世紀（5314）股票將1拆20，3月19日為最後交易日，早盤股價一度攻高至1,450元、漲幅達9%，扮演千金族群多頭大前...

不靠川普了！德國將增國防支出 軍工股四檔飆漲停

由於川普領導的美國威脅要撤除安全保護傘，讓歐洲國家決心強化自身安全、重新武裝起來，德國周二即將投票表決撥款5,000億歐...

黃仁勳 GTC 上菜 但這些概念股卻下跌、台積電再破年線

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會上宣布AI晶片的最新進展，同時談到在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術...

美股收黑 法人：台股觀察5日線支撐

環繞俄烏及中東衝突的疑慮，加重外界對美國總統川普激進貿易政策的不安，美國主要股市齊跌，法人認為，台股18日雖反彈、暫回5...

現在別買台積電⋯他示警「小心被誘殺」？網冷眼全不挺

台股18日開高，盤中漲幅縮小，收在22,271.67點，上漲153.04點，漲幅0.69%，成交量2,739.9億元，三大法人買超23.84億元。台積電（2330）18日秒填息，收971元，漲幅0.62%。不過有網友示警「台積電別上車」，他認為目前的局面是「誘殺」，其他人卻不以為然狠酸「他的意思叫別人不要上車，自己上好上滿」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。