黃仁勳 GTC 上菜 但這些概念股卻下跌、台積電再破年線

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在GTC大會上宣布AI晶片的最新進展，同時談到在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的進展，不過， 台股相關的概念股19日卻是下跌居多， 台積電（2330）領跌，再度跌破年線， 鴻海（2317）也再探前低，緯創（3231）、華碩（2357）、技嘉（2376）、廣達（2382）、英業達（2356）都是下跌表現。

輝達年度盛會「GTC 2025」登場，黃仁勳18日進行主題演講，整理他的演講約有9大重點，包括Blackwell晶片全面投產，發表新款後繼產品Nvidia Blackwell Ultra；新一代繪圖處理器（GPU）架構「Vera Rubin」將在2026年下半年推出；首款用於人形機器人的AI模型；代理型AI的推論模型，本質上是「AI工廠的作業系統」。

個人AI超級電腦；採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器；輝達與通用汽車（GM）合作；輝達與電信公司合作開發AI原生6G無線網路，做為目前5G網路的後繼網絡；大型科技公司今年繼續採購AI晶片。

黃仁勳表示，預期今年下半年起，合作夥伴包括Aivres、華擎（3515）、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩（4938）、雲達科技、緯創與緯穎（6669）、思科、戴爾、慧與科技、聯想與美超微等公司，都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

黃仁勳介紹Nvidia DGX個人AI超級電腦，由輝達Blackwell AI平台提供驅動；輝達指出開發DGX Spark 和 DGX Station的全球系統製造商包括華碩、戴爾、惠普、聯想。

另外，採用矽光子技術，推出Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics網路交換器，在這塊領域，輝達攜手台積電、鴻海、日月光（3711）投控旗下矽品、波若威等台廠。

輝達「GTC 2025」宣布推出全新AI平台Blackwell Ultra，市場引頸期盼的GB300系列晶片同步亮相， 輝達再次打造「地表最強AI晶片」，業界預期仍由台積電代工，鴻海、廣達、英業達、緯創、華碩、和碩等台廠也在第一時間宣布加入打造GB300 AI伺服器行列，預計今年下半年開始出貨。

輝達表示，預計今年下半年起，合作夥伴包括Aivres、華擎、華碩、鴻海集團、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創與緯穎、思科、戴爾、慧與科技、聯想與美超微等公司，都將推出各種搭載Blackwell Ultra產品的伺服器。

輝達GTC登場， 黃仁勳端出今年的菜色，但不僅是輝達股價重挫，台股相關概念股也是下跌居多， 台積電領跌， 早盤以965元開低後一度下滑至960元，下跌11元， 跌幅1.13%， 再度跌破年線；鴻海以167元開低，一度下滑至165.5元，盤中跌幅1.19%；華碩、華擎、技嘉、微星（2377）、緯創、廣達、英業達等也是下挫。