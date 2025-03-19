台股開盤下跌26點 台積電開低6元

台股19日開盤指數下跌26.25點，開盤指數為22,245.42點。台積電（2330）開盤價965元，下跌6元。

群益投顧表示，大盤指數連兩日收漲持續站穩5日線，化解向下探底壓力，惟短期均線偏空架構未變，技術面仍屬反彈格局。以成交熱門標的為主，依短線技術面變化、價差交易因應。

操作題材可留意：

1.AI眼鏡時代降臨，概念股多頭回神─Meta首席科學家楊立昆看好未來一年將迎接AI眼鏡時代降臨，使用者透過硬體連結用手指就可以操作許多應用，同時也會整合AI代理功能，每個人都可透過AI眼鏡扮演管理者，藉此擁有一支由智慧助手組成的虛擬團隊，激勵概念股短多回溫。

2.Switch 2可望漲價，有助供應鏈穩獲利─任天堂宣布4月2日舉辦Switch 2發表會，根據國外論壇透露任天堂已將38.3萬台Switch 2運至美國，實際開賣時間可能就在2025年夏季，市場分析受硬體成本上升影響，定價將比初代299美元更高，預期落在400美元以上，有助供應鏈維持毛利率。

周二（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,581.31點，下跌260.32點、跌幅0.62%；S&P500指數下跌1.07%；那斯達克指數下跌1.71%；費半指數下跌1.61%。台積電ADR跌1.38%，收在173.13美元。

投資人在聯準會（Fed）決策前保持謹慎，同時評估美國總統川普關稅政策的影響。特斯拉股價重挫5.3%；Meta大跌3.7%，也回吐今年以來所有漲幅；輝達（NVIDIA）大跌3.4%。美國銀行數據顯示，隨著全球經濟成長預期惡化，投資人最近幾周削減對美股的部位，降幅創最大紀錄。

三大法人周二集中市場合計買超24.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超45.7億元，投信買超108.4億元，自營商（自行買賣）買超2.2億元，自營商（避險）賣超40.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加613口至10,103口，其中，外資淨空單減少362口至39,200口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1,636口至3,645口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,500點，週賣權最大OI落在22,000點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在21,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88上升至0.96。VIX指數下降0.77至21.29。外資台指期買權淨金額0.09億元 ; 賣權淨金額3.16億元。整體選擇權籌碼面偏多。