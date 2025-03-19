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美股收黑 法人：台股觀察5日線支撐

中央社／ 台北19日電

環繞俄烏及中東衝突的疑慮，加重外界對美國總統川普激進貿易政策的不安，美國主要股市齊跌，法人認為，台股18日雖反彈、暫回5日線之上，仍難免被波及，可先觀察5日線是否守穩。

美股18日收黑，道瓊工業指數收在41581.31點，下跌260.32點，跌幅0.62%；標普500指數收在5614.66點，跌60.46點，跌幅1.07%；那斯達克指數下挫304.54點，跌幅1.71%，收在17504.12點。

台股18日收在22271.67點，上漲153.04點，漲幅0.69%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股在美國關稅議題空窗期反彈，暫回5日線之上；3月底接近4月初，美國預計課加拿大、墨西哥關稅時點之際，台股仍能不破底，則代表指數真的穩住，否則仍須再觀察。

至於台積電赴美設廠，蔡明翰強調，付出小利空，換來避掉課關稅的大利空，就是利多。

記憶體模組廠威剛18日在法人說明會表示，客戶需求回溫，第2季接單將優於第1季，預期第1季將會是營運谷底，毛利率也可望在第1季落底。

波若威18日法說會表示，2025年鎖定人工智慧（AI）資料中心伺服器應用，布局共同封裝光元件（CPO），包含光纖套件及光纖配線盒產品，預計2025年下半年完成驗證，小量出貨，2026年開始量產。

玉山金18日晚宣布將以27.62億元取得保德信投信91.2%股權。總經理陳茂欽在重訊記者會說，保德信投信遴選買方時注重合併案通過的可能性和速度，玉山會在最短時間內送件，並尊重主管機關的審查時間。

台股 美國

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