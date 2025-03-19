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外資持股台積電 降至一年多低點

經濟日報／ 記者周克威張瀞文／台北報導

輝達GTC大會登場，但外資殺出台積電（2330）動作不手軟，不僅迄今連四賣，2月來更賣超逾20萬張，持股張數已降至1,900萬張以下，為2023年12月以來低點，也使得台積電股價重返千元大關之上顯得步履蹣跚。

近來台積電吸引全球投資人矚目，從高盛證券近日赴港舉行路演，相關重量級投資人的問題始終圍繞台積電，可見一斑。

台積電昨天除息4.5元，開盤即填息，終場收971元、漲6元。

近來美股表現弱勢，外資也加速對台股提款動作，迄今連16賣、暴砍4,399億元後，今年來已賣超5,367億元，在全年第一個季度還未結束前，賣超金額已暫列史上單年第四大；而外資賣超標的又以台積電為主。

根據統計，外資3月來賣超台積電11.8萬張，2、3月合計賣超張數達20.5萬張，整體對台積電持股張數降至1,885.8萬張，為2023年12月18日以來新低，比台股去年8月6日跌破20,000點、下探19,662點近年新低點位時的1,906.8萬張還少，顯示外資本波賣壓慘烈狀況。

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