台積電、英特爾是否合資 外資矚目

美商高盛證券近日赴香港舉行路演（road show），與四十多位重量級投資人會面。高盛認為，整體來看，市場對於台灣科技產業的投資情緒仍偏向負面，主要關注人工智慧（ＡＩ）需求可能下滑、地緣政治風險、關稅影響、台積電與英特爾潛在合作的可能性等，尤以台積電與英特爾的潛在合作最受矚目。

高盛半導體產業分析師呂昆霖指出，這些投資人最關心台積電與英特爾的關係，問最多的問題包括高盛對英特爾的競爭前景看法有何變化（尤其是在英特爾宣布新任執行長陳立武之後）、台積電／英特爾與美國政府合作的可能性等。

呂昆霖重申，一、台積電與英特爾潛在合資的戰略價值並不明朗，因為兩家公司擁有不同的商業模式與製程技術。如果雙方要合作，可能需要額外投資。二、台積電的核心戰略一直是保持獨立性，避免進入可能影響中立地位的合資模式；三、台積電對智慧財產權保護極為謹慎，向來不太可能與其他公司共享關鍵技術。因此，與英特爾簽技術轉移協議並不符合台積電的策略。

呂昆霖指出，台積電三月初在宣布增加對美國一千億美元的資本支出投資時，並沒有提到任何潛在的合資企業。呂昆霖說，台積電強調擴大在美國的先進半導體製造和研究，暗示台積電致力於保持獨立性，並避免合資企業以免傷害與其他客戶的中立關係。

呂昆霖告訴投資人，台積電雖然在美國擴大投資，但並未改變其長期毛利率指引，毛利率目標仍維持在「百分之五十三或更高」。此外，毛利率稀釋指引（未來五年海外擴張將減少二至三個百分點）也保持不變。不過，台積電在上次法說並沒有提高長期獲利目標，重要原因可能就是擴大在美投資將提高成本。

此外，多數投資人擔心ＡＩ需求的可持續性，擔憂短期內會看到新一波訂單削減。呂昆霖不排除這種可能性，但認為潛在下行風險很可能是由於地緣政治風險，包括美國對先進ＡＩ晶片可能有新的出口管制、供應限制可能延遲輝達GB200 NVL72 ＡＩ伺服器機架出貨等。

高盛一月中已下調今明兩年CoWoS預估出貨量，今年下調百分之六到五十九點九萬片，明年下修百分之二，到九十七點五萬片。