台積秒填息 遇外資連4賣

台積電昨天除息，儘管上演秒填息戲碼，但外資殺出台積電動作不手軟，不僅迄今連四賣，二月以來在川普關稅戰等諸多亂流干擾下，外資累計賣超已逾廿萬張，持股張數跌破一千九百萬張大關，水位已降到二○二三年十二月以來的低點。

台股昨天在台積電ＡＤＲ反彈，早盤秒填息帶動下，指數一度大漲二○九點，但在外資連十六賣，鴻海、創意等ＡＩ指標股由紅翻黑，指數上漲一五三點，收在二萬二千二百七十一點，年線得而復失。展望後市，輝達執行長黃仁勳今天凌晨在ＧＴＣ大會的演說內容，將是行情能否重返二萬三千點的多空關鍵。

權王台積電昨除息四點五元，預計將發出逾千億元現金股利，受台積電ＡＤＲ反彈激勵，開盤上漲十三元、來到九七八元，隨即完成填息，帶動指數上漲逾兩百點，不過，在輝達股價未受ＧＴＣ題材激勵、反倒下跌百分之一點七六之下，追價買盤縮手，台積電期貨價格逐步走低、甚至一度翻黑，現貨價格漲幅也收斂，終場小漲六元、收九七一元。外資昨賣超台積三六一四張、連四賣。

法人進出方面，外資昨賣超四十六億元、連十六賣、累計賣超四三九九億元，寫下二○一九年五月八日至卅日連十七賣以來的最長連賣紀錄，且是史上第三長的連賣記錄（最長是二○○四年四月的十九賣）。

台股在一月春節封關期間，先是DeepSeek亮相，引發市場對ＡＩ過度投資的疑慮，又遇上川普揮舞關稅大刀，美股主要指數一度失守年線，外資加速對台股提款動作，今年以來已賣超五三六七億元，即使第一季尚未結束，賣超金額已暫列史上單年第四大。

而外資賣超標的又以台積電為主，光是三月就賣超十一點八萬張，二、三月合計賣超廿點五萬張，對台積電持股張數跌到一八八五點八萬張，為二○二三年十二月十八日以來新低，甚至低於台股去年八月六日跌破兩萬點、來到一萬九六六二點近年新低時的一九○六點八萬張，顯示外資這一波賣壓的慘烈狀況。

外資對台積電的持股市值也一路下滑，在二月廿六日跌破十九兆元大關後，雖近兩日在股價由九五五元波段低點回升至九七一元，但目前也僅在十八點三兆元，是去年九月底以來的新低，持股比率降至百分之七十二點七二，也是二○二三年十二月十八日以來的新低。

台新投顧副總黃文清、國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，雖外資調節台積電動作不斷，但在八大公股行庫與投信等國家隊，以及壽險、一般投資人積極逢低承接，股價已回穩，況且機構法人仍維持今年每股獲利（ＥＰＳ）在五十七點五至六十元的預估值，並未因外資賣超下修，評等也維持「買進」，只待近期亂流告一段落後，外資買盤終將回流。