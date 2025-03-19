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多頭總司令張錫：台股Q2現轉機 基本面成強力支撐

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

國泰投信董事長張錫昨（18）日表示，近期受到各方消息面影響，台股進入量縮整理格局，研判到4月中下旬的時候，亮麗的基本面將成為台股後續上漲的強力支撐，拉回是撿便宜績優股的大好機會，再次重申台股至2030年前都是多頭市場。

張錫有「台股多頭總司令」之稱，他昨日出席「櫃買永續債暨ETF論壇」時指出，近期市場觀望氣氛濃厚，主要反映美國總統川普的關稅及貿易政策、台積電（2330）消息面滿天飛所影響，陷入盤整格局。

張錫認為，隨著不確定性消散、謠言慢慢被釐清，研判台股轉折關鍵會出現在第2季。原因為：一，美國總統川普宣告4月2日正式實施對等關稅內容，目前來看台灣沒有太大問題，晶片看起來不會被課稅，相對安全，觀望買盤有望歸隊。

二，隨著年報、季報陸續出爐，進入股東會旺季，上市櫃公司提出展望以及數字後，以及步入產業旺季，市場慢慢回歸實際數據解讀，基本面增添市場信心，將支撐台股往上。

張錫看台
張錫看台

以基本面來說，2024年上市櫃公司獲利創下新高，2025年前兩月上市櫃營收數據交出亮眼的成績單，已經改寫歷年來同期之最。

張錫指出，2025年第1季上市櫃企業獲利也並不差；第2季更是在輝達GB200開始順利出貨、挹注相關供應鏈的帶動下，整體有望繳出獲利淡季不淡的好表現。

就2025全年來看，科技股受惠於AI趨勢，將有雙位數的成長幅度、金融股也有望創新高，台灣的基本面並不需要擔心。

有技術領先地位、競爭優勢、可替代性相對低、未來訂單滿載、成長動能強勁等五大優勢，若受到謠言紛擾影響，則是超便宜的長線布局機會。


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