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台積電秒填息 台股連二紅…成交量連三縮

經濟日報／ 記者尹慧中周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

台積昨（18）日季配息4.5元除息，開盤立即填息，為第18度除息當日填息。台股受此激勵，指數一度大漲209點，收復年線，但在外資持續賣超下，指數漲幅縮小，終場上漲153點、收22,271點，年線得而復失，成交量為2,828億元，連三縮。

三大法人共買超台股24.5億元，其中外資賣超46億元，連16賣、累計賣超4,399億元；自營商賣超38.1億元，連16賣，累計賣超1,301億元；投信大買108.4億元，連12買、累計買超699.6億元，並是去年9月4月以來的單日買超新高。八大公股行庫則買超4,360萬元，連13買、累計買超767.2億元。

台股昨天在台積電ADR反彈，早盤秒填息帶動下，指數一度大漲209點，但在外資連16賣，鴻海、創意等AI指標股由紅翻黑下，指數終場上漲153點、收22,271點，連二漲。

台積電近六季配息、除息概況
台積電近六季配息、除息概況

台積電（2330）本次除息參考價為965元，第一盤以976元、上漲11元開出，再次「秒填息」，終場收971元、漲6元，惟外資持續賣超3,614張，連四賣。統計顯示，台積電2019年採季配息以來，因占現股比重不高，多能快速填息。

昨日盤面上，個股及類股均漲多跌少，19大類股中，僅玻陶、貿易百貨、造紙等三大類股收黑，餘均上漲，其中尤以紡織股大漲1.4%最強勢；族群中，無線耳機、碳盤查、BBU、WiFi 7等族群亮眼突出；17檔千金股漲多跌少，世紀亮燈鎖漲停最強勢，穎崴跌4.5%最疲軟。

台股本周接下來的多空關鍵，包括輝達黃仁勳在GTC大會上發表主題演講、台指期結算、聯準會主席鮑爾將說明最新利率決議、以及即將到來的美股四巫日，震盪幅度可能將加劇。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、台新投顧總經理呂仁傑的看法，短線上的多空指標，首先觀察黃仁勳的演說內容。由於四大CSP今年資本支出有望達3,000億美元，加上GB200出貨量將逐季成長，因此可正面期待。

台積電 台股

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