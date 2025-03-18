蹲號子看盤「聽明牌」掰了！金管會准券商轉簡易分公司

隨電子交易比重達8成，昔日菜籃子去「號子」（券商營業廳）看盤，順便聽明牌的盛況不再，繼券商紛裁撤營業廳後，金管會宣布允許券商將分公司變更或新設「簡易分公司」，每年限三家，第2季開放申請，64家券商齊享大降成本利多。

據金管會2024年底統計，全台有64家券商，共設829家券商分公司。未來券商可將這829家分公司改制為簡易分公司，或乾脆新設。

未來券商簡易分公司與一般分公司，有兩大差異，一、業務範圍簡化：僅做財管、或客戶開戶前置作業、招攬和諮詢，不再有「交易」業務，二、調降券商營業保證金到200萬元，少了六成，也免繳存50萬元的交割結算基金，降低成本。

一家券商主管說，設簡易分公司除降低成本，還可以更貼近客戶，如高資產大戶更需要諮詢、也能做招攬，這些簡易分公司可以搶攻富豪戶財管商機。

證期局副局長黃厚銘也坦言，線上開戶、電子下單交易比率已達80%，很多券商營業大廳需求很低，業者建議下，金管會評估後，放行券商可設簡易分公司，但顧及20%投資人仍有面對面需求，因此限制每家券商，一年變更及新設，限合計三家。

為降低券商經營成本，金管會18日宣布研議修正「證券商設置標準、管理規則及券商負責人與業務人員管理規則」等三大規定，開放券商可新設、或將一般分公司變更為簡易分公司。

有三大修正重點，一、簡易分公司的業務範圍，限做財管、券商經紀業務的招攬與開戶前置作業，不做「交易」業務，簡易分公司資本額比照一般分公司是3,000萬元。

二、新設或變更條件：新設簡易分公司資格條件比照一般券商分公司，另變更者有守法性、適足率標準，不需增加資本額，但需提交員工安置計畫。每家券商變更、新設簡易分公司的總家數，每年限三家。

三、設簡易分公司的券商，提存營業保證金從目前500萬元降到200萬元，交割結算基金也免再向證交所繳存，若是從一般分公司變更者，可向證交所領回每家分公司50萬元交割結算金。

黃厚銘說，一般分公司變更為簡易分公司後，既有營業大廳可轉換成其他使用用途，法規預計第2季完成，並開放券商做申請。