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創新板宣導活動 可抽i16

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

你簽署新版臺灣創新板上市有價證券風險預告書了嗎？證交所為活絡創新板，持續推出獎勵活動，近期推出投資人簽署創新板上市有價證券風險預告書後，即可以登錄參加證交所「臺灣創新板宣導獎勵活動」抽iPhone 16 Pro Max。

證交所表示，自然人投資人簽署臺灣創新板上市有價證券風險預告書後，除可委託買進創新板上市有價證券外，還可抽iPhone 16 Pro Max、800元多品牌即享券、500元多品牌即享券等豪禮，現已獲多數投資人響應參與，歡迎投資人共襄盛舉。

截至2月底止，已有11名投資人幸運抽中iPhone 16 Pro Max，證交所活動好評再加碼，宣布3月抽獎iPhone 16 Pro Max由原先的四支，豪氣加碼至50支，大幅提升中獎率。另外，證交所為了讓投資人更便捷的參與活動，已簡化登錄程序，中獎後接獲E-mail通知再提供即可。

證交所針對證券商也推出各項獎勵方案，其中包括獎勵證券商於電子式交易平台建置直接引導投資人簽署風險預告書之路徑、投資人以線上方式簽署新版創新板份數達標獎項。

創新板 證交所

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