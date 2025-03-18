台股收漲三大法人由賣轉買 外資賣超力道減

台股今天漲153.04點，收在22271.67點，三大法人由賣超轉買超，合計買超23.84億元，而外資已連16日賣超，但賣超金額較昨天的百億元規模，縮減至約46億元。

今天三大法人包括外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計買超23.84億元；其中，自營商賣超38.15億元，投信買超108.05億元，外資及陸資賣超46.06億元。

根據證交所資料，外資賣超前5名，第一名為鴻海1萬6851張，第二名為仁寶為1萬5590張，其他依序為中信金、群益台灣精選高息、元大金。

外資買超前5名，第一名為群創3萬4073張，第二名為復華台灣科技優息2萬4264張，其他依序為陽明、元大台灣價值高息、大成鋼。

台新投顧副總經理黃文清向中央社記者表示，近期台股跌破年線，不過本週正值輝達（NVIDIA）舉辦GTC大會，今天出現跌深反彈，只是力道還不強，K線留了上影線，同時指標股也無特別走強，顯見投資者進場意願還不高。

他認為，主要因大環境，尤其是美國總統川普（Donald Trump）祭出的關稅政策帶來的影響，市場仍有一定疑慮，造成台股指數走勢較弱，短線還有機會出現反彈，且近期有輝達題材等利多，將影響美國科技股與台股AI人工智慧股走勢。