證交所助攻AI新創發展

臺灣證券交易所持續鼓勵創新企業利用資本市場籌資發展，為打造新永續的上市新聚落，昨（18）日主辦「2025 AI創新交流分享會」，吸引逾百家新創企業及投資人參與，展現資本市場積極連結創新生態圈，助力產業持續成長。

證交所董事長林修銘於開場致詞時表示，全球人工智慧（AI）浪潮勢不可擋，台灣作為半導體與資通訊產業的核心，正驅動AI技術創新，為下一波經濟成長奠定堅實基礎。隨著台積電等科技巨擘對AI領域的鉅額投資，以及政府推動的國家發展計畫，台灣AI產業的發展潛力已經不容忽視。

林修銘進一步指出，證交所自2021年設立TIB臺灣創新板，提供AI及數位雲端等創新企業進入資本市場的管道，透過「以大帶小」的策略扶植新創企業，並持續推動創新板2.0，提升市場流動性與市值表現。

證交所將以「科技」與「創新」為核心，攜手產業鏈各界，扶植及培育具影響力及成長力的智慧科技創新企業進入資本市場，讓台灣在全球AI競爭格局中占有一席之地。

國發會副主委詹方冠致詞時表示，政府將持續規劃相關政策，支持企業創新發展，推動台灣在國際AI競局中占有關鍵地位。

在活動專題演講環節，由產業研究專家分享AI市場動態與未來趨勢，並由創新板上市公司錼創科技-創（6854）董事長李允立分享從創新板上市到國際發展的成功經驗，鼓勵新創企業運用資本市場資源加速成長。

活動高潮則由證交所與不同發展階段的企業代表齊聚一堂，共同探討如何運用資本市場資源進一步強化技術應用及拓展市場布局，並透過資本市場產業聚落效應，發揮臺灣在AI產業鏈的全球影響力。

證交所持續鼓勵創新企業發展，促進多元產業聚合。隨著創新板2.0上路，市場流動性提升，企業關注度同步增強，亦帶動許多優質企業主動洽詢評估創新板上市，其中不乏獲國發會NEXT BIG肯定且與AI相關的指標性企業刻正籌備今、明兩年申請上市，顯示創新板友善上市門檻獲得AI產業認同。

證交所表示，在政策支持與市場機制優化的推動下，創新板正逐步成為AI創新企業的首選籌資平台，助力台灣AI產業深化技術發展、拓展全球市場，進一步強化臺灣在全球生態系中的國際競爭力。