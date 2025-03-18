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永豐餘秀節能管理服務

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

永豐餘（1907）攜手旗下永餘智能與三越企業，昨（18）日首度參與智慧城市展，推出涵蓋創能、儲能、調能、用能與智慧能源管理的一條龍整體解決方案與顧問服務。永豐餘表示，該公司從再生能源建置及轉供、電力聚合服務、低碳微電網與儲能建置，到節能與電力優化、碳管理服務，可提供企業最具競爭力的低碳轉型支持。

永餘智能推出碳管理平台，並開放企業試用版申請，幫助企業建立碳排監測確保符合法規要求。在電力聚合服務領域，永餘智能正與電動巴士業者、大型賣場及製造業等洽談合作，透過虛擬電廠技術，優化企業能源調度，確保電力穩定性並創造額外收益。

在再生能源領域，永豐餘旗下三越企業開發出業界轉化效率最快、甲烷純度最高的沼氣生質能發電技術。

再生能源 智慧城市 永豐餘

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