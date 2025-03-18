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櫃買中小股 多頭聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（18）日延續年線附近震盪打底走勢，連三漲，盤面題材股各自表態，其中，信驊（5274）、高端疫苗等櫃買中小型股點火走強，躍居多頭焦點，法人看好後市仍有上檔空間，建議操作掌握輪動節奏因應。

美國財政部長貝森特再度發表偏多言論，降低市場對經濟發展前景憂慮，加上輝達（NVIDIA）GTC大會登場，人工智慧（AI）科技題材可望釋出利多訊息，美股四大指數全面上漲，激勵台股昨日同步走揚，連二日站穩5日線。

盤面上漲家數約占七成，資金輪動態勢不變，以法人近五日買超逾150張的富櫃200指數成分股來看，博智、千附精密、龍巖、穩懋、新復興、立敦、高端疫苗、信驊、元太、大江、欣銓、台燿等，單日漲幅在1.7%至9.7%不等，躍多頭指標。

博智法說及現增繳款行情啟動，昨日股價攻頂收157.5元，委買未成交張數達1.1萬張，改寫波段高點，在近日表現相當強勢，另一檔台燿漲1.7%收170.5元，近日延續橫盤走勢，下檔支撐不弱。

高端疫苗攜手法國醫藥公司Substipharm Biologics拓展東南亞市場有成，傳出腸病毒疫苗有機會年中前取得越南藥證，昨日股價漲4.6%收56元，連六漲，創波段新高。

台燿 台股 疫苗

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