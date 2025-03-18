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後續成長動能佳 法人上修這檔網通股今明年獲利預估

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

智邦（2345）受惠大型雲端服務提供商持續提升交換器及網路加速器規格，去年獲利締造新猷。法人指出，雖然短期面臨新舊規格交替效應，營收不易再創高，但無礙後續成長趨勢，調高2025、2026年預估值約二成。

投顧法人分析，針對近期市場關注的AWS Trainum 2晶片砍單及Trainum 3晶片由另一業者協助開發議題，若參酌2020至2021年AWS導入400G交換器初期，Samrt NIC鋪貨經驗來看，此次仍應定義為對800G系統所需網路加速裝置採購初期所需。

再加上晶片剛好處於新舊規格交替期間，此次應為單純新舊規格交替效應，後續仍有Trainum 2.5 相關產品，法人推估智邦2025年上半年業績雖然不易創高，但仍可維持較同期成長態勢。

從這次輝達（NVIDIA）GTC大會發表重點、即將舉行的光通訊展及參酌交換器晶片業者下一代晶片發展進度與規格變化來看，法人表示，雖然800G規格才剛成為主流，但在AI趨勢驅動下，預期最快2025下半年1.6T交換器將開始進入商業化初期，2026年技術規格與終端價格都將逐步成熟階段。

法人樂觀預期智邦相關產品將在2026年推出，並有1.6T交換器對應的網路加速裝置，添增未來二至三年成長一個穩固的基礎。

相較先前報告，法人這次更加樂觀看待後續交換器規格升級動能，以及智邦網路應用產品及其他新增的業務動能，因此調升今、明年EPS預估值，並上調目標價。

晶片 智邦

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