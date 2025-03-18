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高盛香港路演 台積電與英特爾潛在合作最受投資人關注

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

高盛證券上周在香港舉行路演，與40多位重量級投資人會面。高盛認為，整體來看，市場對於台灣科技產業的投資情緒仍偏向負面，主要關注人工智慧（AI）需求可能下滑、地緣政治風險、關稅影響、台積電（2330）與英特爾潛在合作的可能性等，尤以台積電與英特爾的潛在合作最受矚目。

高盛指出，這些投資人最關心台積電與英特爾的關係，問最多的問題包括高盛對英特爾的競爭前景看法有何變化（尤其是在英特爾宣布新任執行長之後）、台積電/英特爾與美國政府合作的可能性等。

高盛重申2月中旬報告中提出的觀點，也就是說，台積電與英特爾潛在合資的戰略價值並不明朗，因為兩家公司擁有不同的商業模式與製程技術。如果雙方要合作，可能需要額外投資。

此外，高盛認為，台積電的核心戰略一直是保持獨立性，避免進入可能影響中立地位的合資模式。而且，台積電對智慧財產權保護極為謹慎，向來不太可能與其他公司共享關鍵技術。因此，與英特爾簽技術轉移協議並不符合台積電的策略。

大多數投資人擔心AI需求的可持續性，擔憂短期內會看到新一波的AI訂單削減。雖然高盛不排除這種可能性，但仍認為，潛在的下行風險很可能是由於地緣政治風險，包括美國對先進AI 晶片可能有新的出口管制、供應限制可能延遲輝達（NVIDIA）GB200 NVL72 AI 伺服器機架出貨等。

高盛在元月中旬已下調今、明兩年的CoWoS 預估出貨量，今年下調 6%到59.9萬片，2026年下修2%到97.5萬片，以反映對AI需求前景的擔憂。

台積電 英特爾 高盛

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