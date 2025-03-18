輝達GTC大會帶動AI投資氛圍 法人首選五檔台系供應鏈

輝達（NVIDIA）GTC大會登場在即，法人最新出爐電子硬體產業報告指出，受惠GB200伺服器量產，及RTX-50新顯卡上市且供給改善，今年上半年營收成長將優於過往季節性，首選鴻海（2317）、廣達（2382）、奇鋐（3017）、川湖（2059）、華碩（2357）等台系供應鏈。

大型本國投顧分析，市場預期輝達執行長黃仁勳將在GTC大會專題演講透露更多GB300、CPO交換器、Rubin NVL288等新產品設計細節，並可望提及邊緣AI與機器人應用的未來發展方向，有望吸引投資人重新關注AI相關個股。

法人表示，近期IT硬體廠法說內容顯示，多家業者受惠匯兌利益，去年第4季獲利優於預期，雖然GB200伺服器出貨量有限，但亞馬遜Trainium 2 ASIC AI伺服器進入量產添增相關業者營運動能。

不過，AI伺服器新產品使研發費用提高，人事費用亦提高，多數廠商去年第4季營業費用顯著提升，法人評估今年此一情況將延續，加上生產基地遷移，獲利將反應上揚的營業費用。

針對今年營運展望，多家廠商預期AI伺服器仍是主要成長動能，隨GB200第1季中旬量產，相關供應鏈2月營收月增且年增，且美國關稅戰山與欲來，去年第4季末已見到較預期強勁的IT裝置提前拉貨潮，帶動本季營收優於過往季節性。

受惠GB200量產，包括廣達、緯穎、緯創及散熱、滑軌、PCB與BBU等廠商第1季營收可望季增，加上RTX50系列GPU供給3月後緩解，顯卡需求上揚將推升營收，顯卡與電競PC業者第1季及第2季營收季增可期。

法人指出，川普揮動關稅大刀，有意對中國大陸、墨西哥、加拿大進口商品課徵額外關稅，市場擔憂越南可能成為下一對象，廠商必須選擇赴美設廠，包括台積電、緯穎、川湖、鴻海都已公告在美國設立新廠或擴大投資，雖然美國生產成本不具競爭力，但滿足客戶在生產彈性的要求是當務之急，預期未來幾年各廠商營業費用將因此攀升。