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大摩：多家記憶體大廠宣布調漲通路價格 點讚群聯

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
記憶體示意圖。路透
記憶體示意圖。路透

外資近日發布報告點讚群聯（8299），其中大摩指出，多家國外記憶體大廠宣布調漲價格，群聯後續營運有望因此受惠，因此維持「優於大盤」的評等，目標價維持688元；另外野村日前也給出「買進」的評級，目標價710元。

大摩指出，長江存儲（YMTC）計劃在 4 月調漲通路價格。雖然具體漲幅尚不明確，但報導指出可能超過10%。若漲價落實，這將是繼SanDisk和美光之後，自 1 月以來第三家宣布調漲NAND價格的業者。

此外，TrendForce 也將其對2025年第2季NAND價格的預測從原本預估的季減 2.5%上調至季增2.5%。

大摩認為，此次漲價主要由供應端的嚴格管控、AI 應用對 NAND 需求的增長，以及美國關稅相關的提前拉貨所驅動。此趨勢可能有利於 NAND 模組廠商，包括群聯（Phison）和龍芯存儲。

NAND 大摩 群聯

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