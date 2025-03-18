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市場陷「衰退交易」模式 多重資產配置為投資最優解

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
科技與基建投資主題發揮互補特值。(資料來源：Bloomberg，2025/03)
科技與基建投資主題發揮互補特值。(資料來源：Bloomberg，2025/03)

去(2024)年因川普勝選的「川普交易」推升美股榮景，今年因關稅議題而起的「衰退交易」讓美股呈現反走向。滙豐投信認為，面對近期市場上下震盪波動劇烈的反應，現時建議投資人運用聚焦超核心選股策略，搭配有攻有守的多重資產配置，將有助於帶領投資人挺過市場波動。

滙豐超核心多重資產基金經理人楊博翔指出，由於市場持續擔憂關稅政策的不確定性，恐使美國經濟陷入衰退疑慮，而讓近期美國股市主要指數出現今年以來最嚴重的集體重挫。

若探究其產業板塊可以發現，本波重災區集中在美股的成長股，非美區域反而展現出韌性。其中，道瓊基礎建設指數2月上漲達3.1%，即突顯出價值與防禦性特質較高的基礎建設與公用事業類股的投資價值優勢。此外，債券也因資金避險需求湧入壓低殖利率，亦讓近期債市表現相對穩健。

展望後市，滙豐投信建議投資人可關注以下三大投資觀察指標：

一、聯準會政策路徑指引：美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將於3月21日發布最新經濟預測摘要聲明及經濟展望。其中的利率決策點陣圖，被視為2025年降息次數的指引，預料將對市場流動性和投資人信心有直接影響。倘若美國通膨未明顯回落、或勞動力市場依舊保持韌性，聯準會可能進一步延遲降息；反之，若因貿易戰而起導致經濟隱憂加劇，則可能加速降息腳步。

二、對等關稅實行進展：川普政府計畫將在4月2日啟動對等關稅政策。此前與主要貿易夥伴的談判結果將影響關稅實際執行力度，若談判僵局持續，則可能加劇市場波動，而其貿易政策的變化和國際貿易關係的發展，後續也將對全球供應鏈和企業盈利能力產生連動性影響。

三、企業盈利與估值修正：持續關注未來企業財報季表現，其中科技巨頭的盈利指引至關重要。若AI指標型企業仍能兌現盈利增長預期，高估值板塊將再歷經反覆修正後，浮現布局良機。

滙豐投信表示，投資人近期透過多重資產配置策略，債市可透過低波動債券資產降低風險，股票部位則可搭配超核心策略布局方式，個別囊括具成長及防禦特質的科技與基建類股，以槓鈴式配置發揮多重資產的優勢，有效降低投資組合波動亦不會錯過參與市場波段反彈行情。

美國經濟 關稅

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