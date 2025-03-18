投信買超前十大中金融股占最多 但輝達概念股只有它

台股18日以22,271.67點，上漲153.04點，三大法人中，投信買超108.05億元，已連續買超12個交易日，且是今年來單日買超最高金額，統計投信買超前十大個股中，金融股占7檔，隨著輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」揭幕，相關概念股中，僅仁寶（2324）列名投信前十大買超中，單日買超8,895張。

台股早盤以22,204.62點開出，一度拉升至22,327.1點，盤中漲幅縮小，終場收在22,271.67點，上漲153.04點，漲幅0.69%，三大法人買超23.84億元，包括外資賣超46.06億元，連16賣，投信買超108.05億元，自營商賣超（合計）38.14億元，其中自營商（自行買賣）買超2.29億元，自營商（避險）賣超40.44億元。

台積電（2330）秒填息，終場收971元，漲幅0.62%，上漲6元；Google準備攜手聯發科（2454）開發下一代張量處理單元（TPU），聯發科股價跳空大漲，以1,475元收盤，漲幅3.5%，上漲50元。

輝達年度盛會「GTC大會」揭幕，美系外資點名看好13檔台股，僅鴻海（2317）收黑，收在167.5元；華碩（2357）大漲逾5%，緯穎（6669）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）漲幅逾3%；BBU族群中興能高攻上漲停板，AES-KY（6781）漲幅近3%。

外資連續賣超，投信則是持續買超，18日單日買超創下今年來單日買超金額最高，已連續12個交易日買超，統計投信單日買超前十大個股依序是凱基金、中信金、仁寶、玉山金、元大金、南亞、臺企銀、國泰金、富邦金、聯電等。

投信買超前十名中，金融股占了7檔，單日買超凱基金14,258張最多，其次是買超中信金10,864張，買超第三名為仁寶，單日買超8,895張。

仁寶參與輝達（NVIDIA）GTC 2025，預計展示在AI-HPC GPU伺服器領域的最新技術突破；仁寶將在GTC大會發表多款高效能GPU伺服器，專為AI訓練優化、數據中心運行加速及大規模HPC應用與設計。

仁寶已開始出貨搭載NVIDIA GH200 Grace Hopper超級晶片的伺服器，並預計未來將擴大出貨量，以因應市場強勁需求並展現市場信心。