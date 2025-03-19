現在別買台積電⋯他示警「小心被誘殺」？網冷眼全不挺

台股18日開高，盤中漲幅縮小，收在22,271.67點，上漲153.04點，漲幅0.69%，成交量2,739.9億元，三大法人買超23.84億元。台積電（2330）18日秒填息，收971元，漲幅0.62%。不過有網友示警「台積電別上車」，他認為目前的局面是「誘殺」，其他人卻不以為然狠酸「他的意思叫別人不要上車，自己上好上滿」。

台積電18日除息4.5元，除息參考價965元，一開盤即以976元秒填息，統計顯示，加計今日，台積電2023年6月以來，已連續八季秒填息。如果時間拉長到2021年6月以來，台積電已經有16次除息，其中高達15次秒填息。

一名網友在論壇Dcard發文呼籲「台積電別上車」，他建議，不要現在進場，18日開局如同預期小幅度高開後因沒有量能而開始低走，他示警「即使再次小幅度上漲，也絕對是誘殺，不要急著動手，已經持有的可以選擇性的等待更低位置進行加倉！」

其他人不以為然留言「他的意思叫別人不要上車，自己上好上滿」、「看到散戶們不敢買我就放心了，今天又加碼小買一百萬」、「如你預料到了，何不做空」、「別自以為聖人了，管人家要不要上車」、「台積電根本不用看那麼複雜，如果有守住季線就買（但區間震盪機率較高），如果跌破季線就停損，因為下方的止跌區在890跟813，可以自己設好停損點」。

但也有人認同「4月2日關稅戰才是關鍵，現在上車都是韭菜」、「漲，漲不過前高，跌，跌破前低」、「買點確實還沒到」、「再忍兩個禮拜」。還有人抱怨「雖然知道台積會暴跌，但好後悔上週五沒進場吃短線，沒想到台積護盤基金和大盤會廝殺這麼久，上週只吃一次短線後就在等跌，結果少賺好多」。