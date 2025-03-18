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台股上漲153點 三大法人買超23.84億元
台股18日開高，盤中漲幅縮小，收在22,271.67點，上漲153.04點，漲幅0.69%，成交量2,739.9億元，三大法人買超23.84億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超46.06億元，投信買超108.05億元，自營商賣超（合計）38.14億元，其中自營商（自行買賣）買超2.29億元，自營商（避險）賣超40.44億元。
台積電（2330）今秒填息，收971元，漲幅0.62%，Google準備攜手聯發科（2454）開發下一代張量處理單元（TPU），激勵聯發科股價跳空大漲，收1,475元，漲幅逾3%。輝達（NVIDIA）年度盛會「GTC大會」18日揭幕，美系外資點名看好13檔台股，僅鴻海（2317）收黑，收在167.5元；華碩（2357）則大漲逾5%，緯穎（6669）、川湖（2059）、貿聯-KY（3665）漲幅逾3%。BBU族群中加百裕（3323）、興能高（6558）、新盛力（4931）都攻上漲停板，AES-KY（6781）漲幅近3%。
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