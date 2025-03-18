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台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

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台股上漲153點收22,271點 台積電上漲6元收971元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台積電（2330）18日除息，盤中秒填息，加上GTC大會開始，相關族群表現亮眼，另外以類股來看，運動休閒股表現強勢，台股續為17千金。

台股早盤以22204.62點開出，終場收22271.67點，上漲153.04點，漲幅0.69%，成交量2,739.9億元。櫃買則收253.3點，上漲2.52點。台積電終場收971元，上漲6元。

盤面上以類股來看，以運動休閒、電腦周邊、電子零組件、紡織、網通、其他、資訊服務表現較為強勢，另外則以玻陶、綠能環保、數位雲端、百貨等表現弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有聯發科（2454）、新盛力（4931）、華碩（2357）、立碁（8111）、世芯-KY（3661）、長榮（2603）、廣宇（2328）、陽明海運（2609）、廣達（2382）、台達電（2308）、貿聯-KY（3665）、AES-KY（6781）、中信金（2891）、智邦（2345）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等。

而量大弱勢的則有，鴻海（2317）、擎亞（8096）、波若威（3163）、聯鈞（3450）、華星光（4979）、穎崴（6515）、系統電（5309）、南亞科（2408）、華城（1519）、高技（5439）、富世達（6805）、華邦電（2344）、威剛（3260）、創意（3443）等。

統一投信表示，美國關門議題順利化解，美股順勢反彈，本周全球多家主要央行利率會議，市場關注FED利率決策會議、利率點陣圖變化，並期待釋出停止縮表時程。與此同時，輝達（NVIDIA） GTC大會登場，黃仁勳將於3/19發表演說，AI題材短期有望成為盤面焦點。台股近期於年線下徘徊，技術面弱勢、外資與自營商持續賣超，加上融資無法大幅瘦身。

操作建議搭配量能觀察指數在底部的扎實度，秉持低接不追高，並嚴控持股比例，靈活調整投資組合，布局以基本面佳的GTC大會概念股、內需消費、成衣與鞋材、航空與觀光、腳踏車及高爾夫球等運動族群為主。

台積電 台股

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