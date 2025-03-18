元大金（2885）賺飽飽！KN先生剖析：光0050管理費就收3.5億
元大金賺飽飽
據最近幾年的市場數據，截至近期統計，台灣ETF市場的總資產規模大約在新台幣4兆元左右。
台灣ETF規模排行前20名有七名是元大發行的ETF...規模第一大0050、規模4709.26億；第三大0056、規模4016.95億；第五大00679B、規模2951.36億，光是這三個加起來就超過台幣1兆。
我們光算0050的管理費，以4700億元規模和0.075%的管理費率計算，一年的管理費約為：4700億元×0.00075=3.525億元
也就是大約3.525億元新台幣。
根據元大金控公布的資料，2025年2月的營收為新台幣103.74億元，較去年同期成長18.93%；累計2025年前兩個月的營收達到新台幣210.57億元，年增9.15%。
光一檔0050管理費就可以收3.5億那是降手續費之後的費率，之前收更多....
元大金2023年EPS2.09、配1.3、 配息率62%，2024EPS為2.77、若配息率一樣的話大約配1.7。
以現在股價34.75算、殖利率約4.95%，以證券為主體的元大金光是發行一大堆的ETF就為其帶來巨大的收益。
且這類型收益比起壽險型金控投資海外所冒的風險低很多，金控發行ETF收管理費可以說是非常穩定的收入，難怪一大推金融機構拚命發行ETF。
所以金控被視為是一種穩定的投資的產業類型，身為ETF發行大戶的元大金可說在這一塊賺了不少錢啊。
但現在也會被同業急起直追，例如國泰富邦兩大金控怪獸........
元大金除了發行ETF最大以外，證券期貨業務目前也是金控排名最大，根據公開資料，台灣金控公司旗下證券業務的獲利情況如下：
元大金控：2024年全年稅後純益為358.3億元，每股稅後純益（EPS）2.77元，暫居已公布金控公司之首。
兆豐金控：2024年全年稅後純益為347.66億元，每股稅後純益2.35元，排名第二。
玉山金控：2024年全年稅後純益為21.8億元，年成長68.8%，主要受益於股市成交量高檔，經紀手續費收入表現良好。
需要注意的是，部分金控公司尚未公布2024年全年獲利數據，因此上述排名可能隨著後續資料的發布而有所變化。
在台灣的金融控股公司中，元大金控旗下的元大期貨是期貨業務的領導者。
根據2023年的資料，元大期貨在國內期貨經紀市場的市佔率約為22.6%，在選擇權經紀市場的市佔率約為15.6%，均位居市場第一。
目前元大金的期貨業務也是金控之首，金控業務繁多，今天觀察的是ETF發行規模最大的元大金，但目前元大金的本益比位階相對較高，可以以再觀察看看。
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