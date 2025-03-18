台積電開漲11元再現秒填息 台股早盤漲逾百點

台股18日開盤指數上漲85.99點，開盤指數為22,204.62點，早盤漲逾百點，最高達22,288.69點。台積電（2330）今日除息，每股4.5元現金股利，開盤價976元，上漲11元。

群益投顧表示，本周GTC大會題材加持，AI相關、機器人、汽車自駕、無人機等題材升溫，市場期待3月19日美國聯準會釋出鴿派訊息提振市場資金活水，整體偏樂觀。川普關稅政策變化莫測，加上近期類股輪動速度提高，大幅增加操作難度，投資人謹慎操作為宜。

操作題材可留意：

1.GTC大會將牽動AI未來走向─NVIDIA GTC大會已於美西時間3月17日登場、至3月21日落幕,AI晶片、AI伺服器、AI人形機器人、AI自動駕駛將再度成為市場焦點；輝達訂3月20日首度舉辦「量子日」為一大亮點，將說明未來量子運算發展，並針對量子應用規畫路徑。由於中國大陸陸續推出低成本高效能的AI大型模型，引發投資人對美國企業大規模擴建AI疑慮；這次GTC大會具風向球指標意義。

2.GTC大會將再度捧紅機器人題材─由於輝達設計的晶片效能更強體積更小，預測這次GTC大會將發表可安裝在多種機器人的更先進晶片，大幅提升人形機器人、工業用協作機器人、特殊功能機器狗等的功能,將可應用於餐飲、物流、醫療、軍事等領域。

周一（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為41,841.63點，上漲353.44點、漲幅0.85%；S&P500指數上漲0.64%；那斯達克指數上漲0.31%；費半指數上漲1.42%。台積電ADR漲1.24%，收在176.24美元，較台北交易溢價拉大至20%。

特斯拉大跌4.8%；輝達（NVIDIA）舉行GTC大會，量子計算類股如 D-Wave Quantum和Quantum分別大漲10.2%和40.1%；輝達下跌1.8%。

最新經濟數據幾乎沒有改變交易員對聯準會前景的押注，但好壞參美國的零售銷售數據讓交易員至少相信消費者支出並未崩潰。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，利率期貨交易推算聯準會（Fed）周三開會將維持利率不變。

三大法人周一集中市場合計賣超72.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超103億元，投信買超76.1億元，自營商（自行買賣）賣超2.18億元，自營商（避險）賣超43.3億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少989口至9,490口，其中，外資淨空單減少2,315口至39,562口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少195口至5,281口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在22,500點，週賣權最大OI落在21,000點 ; 月買權最大OI落在23,500點，月賣權最大OI落在20,900 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.83上升至0.88。VIX指數下降1.01至22.06。外資台指期買權淨金額0.04億元 ; 賣權淨金額3.45億元。整體選擇權籌碼面偏多。