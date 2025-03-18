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淨值跌破5元 麗嬰房18日起改列全額交割股
國內知名童裝品牌麗嬰房近日公告去年財報，截至去年底累積待彌補虧損達五點六七億元，已超過實收資本額一半，加上簽證會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的查核報告，今起遭列為全額交割股。
麗嬰房昨天表示，公司股票變更為全額交割股，主因中國大陸地區市場低迷，導致多年營運虧損，造成每股淨值跌破五元，依規定須進行交易方式變更。目前除大陸地區業務將持續縮編以降低虧損，台灣營運一切正常，也無經營風險。
麗嬰房在台灣童裝市場屹立超過五十年，為改善現況，公司已擬定五大具體改革措施。麗嬰房表示，企業轉型有其挑戰與複雜性，未來將持續落實改革，確保轉型成效，推動核心業務恢復獲利，並使股票回歸正常交易狀態。
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