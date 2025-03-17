137家大咖公司去年獲利年增幅高逾四成

根據主管機關新規定，股本百億以上及金融股，皆提前在17日公布2024年財報。在總數137家公司中，整體上市櫃公司去年獲利年增達44.8%，其中台積電（2330）、鴻海（2317）、富邦金是稅後純益前三高，表現搶眼。

臺灣證券交易所表示，依據規定，實收資本額達新臺幣100億元以上及掛牌類別為金融保險業的上市公司，每年需在3月15日公布去年度財報。

統整全數需公告的上市公司共137家，其中上櫃共10家（世界、元太、大國鋼、康和證、致和證、福邦證、宏遠證、元大期、美好證、大展證），合計2024年稅後純益2兆9913.3億元，較2023年2兆657.3億元增加9256.0億元，年增44.8%。

稅後純益最高為台積電1.17兆元，第二至第五依序為鴻海1,527億元、富邦金1,508億元、長榮1,394億元、國泰金1,102億元。聯發科排名第六，稅後純益1,063億元，因此前六大企業均賺超過千億元。

事實上，觀察2024年度EPS，前三名依序為：聯發科66.92元、長榮64.87元、台積電45.25元；陽明、萬海、廣達、台達電、中租-KY、潤泰全、統一超、鴻海、富邦金，皆達10元以上，EPS介於10.77至18.38元間。

另外，在全年獲利的年成長幅度上，華邦電、陽明分別勁揚1959.9%、1169.6%，奪下冠亞軍，星宇航空為787.7%為季軍；其它幅度超過1倍的還有美好證、長榮、興富發、福懋、文曄、統一實、神達、潤泰新、華航、宏遠證等公司，表現亮眼。

整體金控2024年累積稅後淨利為5,980億元，年增64%。綜合統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總經理黃文清等市場名師看法表示，主要受惠股票投資市場創高，各金融機構投資部位有較多的評價利益與實現資本利得。

其中，壽險金控2024年累積獲利年增157%，主要因投資市場回升、台幣貶值、防疫保單影響降低，表現最佳；銀行金控則受惠放款持續擴張、財富管理商品銷售強勁，使2024年累積獲利年增17%；證券金控因股市上漲、成交量放大，2024年累積獲利年增52%，同樣亮眼。