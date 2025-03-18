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除息前夕 權王零股交易飆高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

大盤昨（17）日上漲150點，光台積電（2330）就上漲11元、收970元，漲幅1.1%，優於大盤漲勢，成交量也有35,012張，成交金額有341.7億元。由於台積電今（18）日即將除息，市場看好秒填息之下，台積電不論是盤中零股交易或是盤後零股交易，成交金額都飆高，居全市場之冠。

散戶螞蟻雄兵大舉交易零股，也讓台積電17日盤中交易成交金額有17億元，成交筆數61,887筆，成交股數1,745仟股。盤後零股交易成交金額也有5,947萬元，成交筆數1,429筆，成交股數61仟股。盤中與盤後零股交易成交金額都是榜上冠軍，也顯示散戶相對看好台積電的除息行情，才會如此勇於加碼。

台積電本次將配發每股4.5元，為改為季配息後最高，發行市值將減少約1,167億元，預估將使發行量加權股價指數蒸發約36.51點。

統計顯示，台積電2023年6月以來，已連續七季秒填息。如果時間拉長到2021年6月以來，台積電已經有15次除息，其中高達14次秒填息，機率高達93%。

台積電 零股

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