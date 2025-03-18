台股價漲量縮 短線弱勢反彈…法人點出隱憂

台股短線在大跌千餘點後，昨（17）日跌深反彈，終場上漲150點、收22,118點，市場氛圍似有轉多跡象。法人認為，台股短線恐屬於弱勢反彈。

法人認為，台股短線弱勢反彈的四個理由包括：一、大盤融資餘額仍在波段高檔，昨日融資餘額仍高達3,253.6億元，籌碼仍顯凌亂；二、外資台指期未平倉淨空單仍在高位，17日雖然有稍減，仍高達3.9萬口。

三、美股四大指數持續下行走勢，美股雖然近期有反彈，但就一個月走勢來看，仍是處於下行階段；四、昨日台股雖上漲，但成交量僅3,104億元，是今年來第五低量，呈現「價漲量縮」的不利格局，顯示市場追價動能不足，不利行情大漲。

台股盤面重點與後市展望

昨日盤面上，權值族群表現強勢，除台積電（2330）上漲11元、收970元外，其他包括聯發科、台達電、日月光投控等紛紛上揚領漲；族群中，由於總統賴清德召開國安會議，首度將中國大陸定位為「境外敵對勢力」，使兩岸緊張關係升級，激勵軍工股強勢上揚。

其他強勢族群，如無人機、散熱、矽光子等也都表現亮眼：千金股則漲跌互見，其中印能科技漲4.6%最強勢，穎崴跌4.7%最疲軟，檔數仍維持17檔不變。

籌碼面來看，三大法人賣超71.6億元。其中外資期貨淨空單減少2,315口至39,562口，現貨昨日賣超103億元，連15賣、累計賣超4,353.2億元，期現貨並未同步偏空操作。

投信買超76.9億元，連11買、累計買超591.5億元；自營商賣超45.5億元，連15賣，累計賣超1,263.2億元。八大公股行庫則買超18.4億元，連12買，累計買超766.7億元；五大壽險買超74.8億元。

綜合華南投顧董事長儲祥生、及台新投顧副總經理黃文清的看法，昨日技術線型留了長上影線，加上外資仍在賣超，顯示賣壓仍顯沉重，接下來要看輝達GTC大會能否給AI更大的信心。此外，也需要密切留意FOMC會後聲明，以及4月2日對等關稅實施後的市場反應。

黃文清指出，台股已經跌了一大段，加上輝達GTC大會加持，因此跌深反彈還有空間，但是在川普各項政策不確定性以及對等關稅等陰影下，加權指數要大幅反彈、強勢回升，機會有限。