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美國電力設備需求續旺 法人首選這檔重電股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

美國電力設備需求持續強勁，無論傳統或再生能源均面臨升級及汰換趨勢，且大型電力變壓器需求更成為主要動能，加上台廠有望受惠關稅戰轉單效應，首選已打入美國電力設備市場的華城（1519）。

大型本國投顧分析，2024年美國電力變壓器進口金額年增54%至29億美元，較變壓器整體進口年增率40%更大。價格方面，電力變壓器保持增長，配電級則開始出現放緩，符合先前評估電力變壓器需求缺口將持續至2027年。

另一方面，美國重電廠商及電力公司皆釋出積極擴廠計畫，針對旗下發電機組進行現代化升級以因應用電需求大增。以目前需求推估，法人認為市場仍將持續供不應求，變壓器價格將維持在歷史高點，配電變壓器價格鬆動對於重電廠商利潤率影響有限。

美國2024年進口電力變壓器比重以墨西哥24%為大宗，但自2022年以來占比持續下滑，主因包括關鍵零組件取向電工鋼主要仰賴進口，但韓國及台灣均有穩定合作供應商，取得原料上更加快速，且變壓器廠商積極擴廠且聚焦美國市場。

除墨西哥廠商市占率受到侵蝕外，未來若川普針對墨西哥課徵25%關稅，將加劇供應瓶頸，台韓兩地廠商更有望受惠轉單效應。

EIA預估美國2028年電力消費將達4,835TWh（百萬兆瓦），其中資料中心用電量在2024至2028年年複合成長率達 22%，成為最主要動能。為維持競爭力，川普成立國家能源主導委員會，以加速能源許可與電網升級。

此外，近期將開始面臨傳統電廠退役潮，但在電力需求大幅增加下，勢必需要進行更新及新建，大幅拉抬電力設備需求。

雖然川普對於再生能源態度較為保守，但法人評估影響可控，主因在於美國再生能源許可由地方政府主導，且案場多集中在需要藉由IRA補助維持經濟發展地區，難以獲得兩院一致認同。

此外，美國於2024年12月選出國家重點電力輸電走廊(NIETC)，聯邦能源委員會(FERC)可針對該地直接批准能源相關許可，而目前FERC以民主黨委員為多數，且多項再生能源建置許可均已正式生效，短期內無法逆轉。

再生能源 美國

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